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Поставщик лекарств для диабетиков задержал поставку препаратов на месяц в Екатеринбурге
Иллюстрация: Юлия Медведева / Вечерние ведомости
В Екатеринбурге поставщик препарата, применяемого при лечении сахарного диабета, нарушил срок исполнения контракта на поставку лекарств. Руководитель компании получил представление от прокуратуры.
Как рассказали в прокуратуре Свердловской области, в ноябре 2025 года и январе 2026 года между региональным Минздравом и ООО «ВитаСпектр» были заключены два государственных контракта на поставку лекарств для диабетиков, но поставщик задержал доставку препаратов на месяц.
Лекарство в конце концов было поставлено, а руководитель отдела закупок организации-поставщика получила замечание в качестве дисциплинарной ответственности. Мероприятие для возрастной категории 18+
Как рассказали в прокуратуре Свердловской области, в ноябре 2025 года и январе 2026 года между региональным Минздравом и ООО «ВитаСпектр» были заключены два государственных контракта на поставку лекарств для диабетиков, но поставщик задержал доставку препаратов на месяц.
«Это повлекло нарушение прав лиц, страдающих сахарным диабетом. С учётом изложенного прокуратура руководителю ООО "ВитаСпектр" внесла представление об устранении нарушений закона»,
– рассказали в ведомстве.
Лекарство в конце концов было поставлено, а руководитель отдела закупок организации-поставщика получила замечание в качестве дисциплинарной ответственности. Мероприятие для возрастной категории 18+
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