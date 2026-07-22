Житель Серова осуждён за гибель велосипедиста

Антон Каптелов © Вечерние ведомости

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В Серове вынесли приговор водителю, который не справился с маневром и лишил жизни человека. Мужчина признан виновным и получил наказание.В прошлом году, 21 октября, в деревне Морозково подсудимый ехал на «Daewoo Matiz» по трассе Серов — Сосьва — Гари. В какой то момент он решил пойти на обгон и вылетел на встречку, перестраиваясь на ходу. А там, в попутном направлении, ехал велосипедист и как раз поворачивал налево. Иномарка на полной скорости снесла велосипед. Удар был такой силы, что спасти 52-летнего мужчину не смогли — травмы оказались несовместимыми с жизнью.Уже во время судебного процесса выяснилась одна деталь: на территории населённого пункта водитель иномарки нёсся со скоростью 90,6 километров в час, что вдвое превышает скоростой лимит передвижения в деревне.Сам водитель свою вину так и не признал, но улики и факты оказались неопровержимы. Суд квалифицировал случившееся по части 3 статьи 264 УК РФ — нарушение ПДД, повлёкшее смерть человека. Приговор звучит так: год принудительных работ с вычетом 10% из зарплаты в пользу государства. И вдобавок — лишение водительских прав на целый год.У сторон есть 15 дней на обжалование. Мероприятие для возрастной категории 18+