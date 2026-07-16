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Облсуд отменил оправдательный приговор екатеринбурженке, обвиняемой в заказе убийства сожителя
Фото: Свердловский областной суд
Свердловский областной суд отменил оправдательный приговор Кировского районного суда Екатеринбурга 43-летней местной жительнице, которая, по версии следствия, заказала убийство бывшего сожителя.
Напомним, согласно материалам дела, женщина заказала убийство бывшего сожителя, пообещав заплатить 276 998 рублей. «Наёмный убийца» согласился, но не стал исполнять заказ. Вместо этого он предупредил мужчину, и тот обратился в полицию.
Дело рассматривалось с участием присяжных заседателей, которые пришли к выводу, что женщина не может быть признана виновной в преступлении, поскольку его не произошло. На основании вердикта присяжных 5 июня 2026 года Кировский районный суд вынес оправдательный приговор, но вскоре его обжаловали.
При рассмотрении уголовного дела судебная коллегия Свердловского областного суда обнаружила процессуальные нарушения, допущенные судом первой инстанции, в связи с чем приговор был отменён, а уголовное дело направлено на новое рассмотрение. Его будут рассматривать иным составом, сообщили в пресс-службе областного суда. Мероприятие для возрастной категории 18+
Напомним, согласно материалам дела, женщина заказала убийство бывшего сожителя, пообещав заплатить 276 998 рублей. «Наёмный убийца» согласился, но не стал исполнять заказ. Вместо этого он предупредил мужчину, и тот обратился в полицию.
Дело рассматривалось с участием присяжных заседателей, которые пришли к выводу, что женщина не может быть признана виновной в преступлении, поскольку его не произошло. На основании вердикта присяжных 5 июня 2026 года Кировский районный суд вынес оправдательный приговор, но вскоре его обжаловали.
При рассмотрении уголовного дела судебная коллегия Свердловского областного суда обнаружила процессуальные нарушения, допущенные судом первой инстанции, в связи с чем приговор был отменён, а уголовное дело направлено на новое рассмотрение. Его будут рассматривать иным составом, сообщили в пресс-службе областного суда. Мероприятие для возрастной категории 18+
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