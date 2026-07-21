Двух уральцев осудили за контрабанду леса

Юлия Медведева © Вечерние ведомости

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Два обвинительных приговора вынесли на Урале за контрабанду леса. По статье 226.1 УК РФ. Штрафы получили свердловчанин и томич.Как рассказали Вечерним ведомостям в пресс-службе Уральского таможенного управления, первый обвинительный приговор вынес один из судов Екатеринбурга. Он признал жителя Свердловской области виновным в контрабанде стратегически важных ресурсов – незаконном экспорте леса на 3 миллиона рублей. Ему назначен штраф в размере 500 тысяч рублей. Также у осуждённого конфисковали сумму, эквивалентную стоимости незаконно вывезенных пиломатериалов.Второй приговор вынес Петуховский районный суд Курганской области в отношении жителя Томской области. Его признали виновным в попытке незаконно вывезти лес на 250 тысяч рублей. Преступную схему раскрыли оперативники Тюменской таможни, после чего было возбуждено уголовное дело. Ему суд назначил штраф в размере 300 тысяч рублей. Лесоматериалы, которые осуждённый пытался вывезти, конфисковали. Мероприятие для возрастной категории 18+