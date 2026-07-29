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Подозреваемого в избиении учёного УрО РАН поместили в СИЗО
Иллюстрация: Андрей Гоголев / Вечерние ведомости
Обвиняемого в избиении директора Уральского федерального аграрного научно-исследовательского центра УрО РАН Никиты Зезина, скончавшегося после нападения, поместили под стражу. Об этом Вечерним ведомостям сообщил пресс-секретарь ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых.
По его словам, заявление потерпевшего поступило в дежурную часть вечером 13 июля 2026 года, сразу после происшествия, и в тот же день Зезин получил направление на прохождение судебно-медицинской экспертизы. Тогда же на место, где произошёл конфликт, направили наряд территориального ОВД для изъятия записей с камер видеонаблюдения. Сотрудники полиции установили всех участников конфликта, в том числе несовершеннолетних.
Он также заявил, что сообщения о несвоевременном реагировании полиции не соответствуют действительности. Мероприятие для возрастной категории 18+
По его словам, заявление потерпевшего поступило в дежурную часть вечером 13 июля 2026 года, сразу после происшествия, и в тот же день Зезин получил направление на прохождение судебно-медицинской экспертизы. Тогда же на место, где произошёл конфликт, направили наряд территориального ОВД для изъятия записей с камер видеонаблюдения. Сотрудники полиции установили всех участников конфликта, в том числе несовершеннолетних.
«С учётом того, что в собранных материалах фигурировали дети, дальнейшим разбирательством занялись по подследственности коллеги из органов регионального СКР, возбудившие уголовное дело»,
– сказал полковник Горелых.
Он также заявил, что сообщения о несвоевременном реагировании полиции не соответствуют действительности. Мероприятие для возрастной категории 18+
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