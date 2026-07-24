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В Новоуральске подростка обвиняют в семи эпизодах мошенничества

11.05 Среда, 29 июля 2026
Иллюстрация: Андрей Гоголев / Вечерние ведомости
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В Новоуральске будут за мошенническое хищение сбережений у пенсионеров организованной группой будут судить двух молодых людей: 17-летнего подростка и 21-летнего парня.

Как сообщили в СУ СКР по Свердловской области, несовершеннолетнему вменяют семь эпизодов, а старшему фигуранту – один. По версии следствия, молодые люди действовали в период с октября по ноябрь 2025 года. Сначала пожилым людям звонили их сообщники, которые вводили пенсионеров в заблуждение и вынуждали обналичивать свои сбережения, а затем передавать их участникам преступной группы. Оба фигуранта выступали посредниками в передаче средств.

«В результате указанных противоправных действий был причинён имущественный ущерб восьми потерпевшим на общую сумму около 6,5 миллиона рублей – сумма ущерба варьировалась от 200 тысяч рублей до 2,8 миллиона рублей»,

– рассказали в СК.


Отмечается, что 21-летний фигурант самостоятельно полностью возместил причинённый потерпевшей ущерб по эпизоду на сумму 1,8 миллиона рублей.

Уголовное дело передали в суд.

Мероприятие для возрастной категории 18+

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Юлия Медведева © Вечерние ведомости
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