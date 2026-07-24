Возрастное ограничение 18+
В Новоуральске подростка обвиняют в семи эпизодах мошенничества
Иллюстрация: Андрей Гоголев / Вечерние ведомости
В Новоуральске будут за мошенническое хищение сбережений у пенсионеров организованной группой будут судить двух молодых людей: 17-летнего подростка и 21-летнего парня.
Как сообщили в СУ СКР по Свердловской области, несовершеннолетнему вменяют семь эпизодов, а старшему фигуранту – один. По версии следствия, молодые люди действовали в период с октября по ноябрь 2025 года. Сначала пожилым людям звонили их сообщники, которые вводили пенсионеров в заблуждение и вынуждали обналичивать свои сбережения, а затем передавать их участникам преступной группы. Оба фигуранта выступали посредниками в передаче средств.
Отмечается, что 21-летний фигурант самостоятельно полностью возместил причинённый потерпевшей ущерб по эпизоду на сумму 1,8 миллиона рублей.
Уголовное дело передали в суд. Мероприятие для возрастной категории 18+
Как сообщили в СУ СКР по Свердловской области, несовершеннолетнему вменяют семь эпизодов, а старшему фигуранту – один. По версии следствия, молодые люди действовали в период с октября по ноябрь 2025 года. Сначала пожилым людям звонили их сообщники, которые вводили пенсионеров в заблуждение и вынуждали обналичивать свои сбережения, а затем передавать их участникам преступной группы. Оба фигуранта выступали посредниками в передаче средств.
«В результате указанных противоправных действий был причинён имущественный ущерб восьми потерпевшим на общую сумму около 6,5 миллиона рублей – сумма ущерба варьировалась от 200 тысяч рублей до 2,8 миллиона рублей»,
– рассказали в СК.
Отмечается, что 21-летний фигурант самостоятельно полностью возместил причинённый потерпевшей ущерб по эпизоду на сумму 1,8 миллиона рублей.
Уголовное дело передали в суд. Мероприятие для возрастной категории 18+
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