В Новоуральске подростка обвиняют в семи эпизодах мошенничества

– рассказали в СК.

«В результате указанных противоправных действий был причинён имущественный ущерб восьми потерпевшим на общую сумму около 6,5 миллиона рублей – сумма ущерба варьировалась от 200 тысяч рублей до 2,8 миллиона рублей»,