Приговор экс-редактору Ura.ru Аллаярову вступил в силу

– сказали в пресс-службе.

«С Аллаярова в доход государства взысканы 120 тысяч рублей – сумма, эквивалентная размеру переданной взятки. Отметим, в части квалификации деяния и назначенного осужденному наказания приговор оставлен без изменения»,