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Приговор экс-редактору Ura.ru Аллаярову вступил в силу
Фото: Максим Ефремов
Свердловский областной суд рассмотрел апелляционные жалобы бывшего редактора Ura.ru Дениса Аллаярова, осуждённого по статье о даче взятки должностному лицу за переводы родному дяде. Приговор Верх-Исетского районного суда Екатеринбурга оставлен без изменений по существу.
Как рассказали в объединённой пресс-службе судов Свердловской области, по итогам апелляционного рассмотрения приговор суда первой инстанции подвергся коррекции в части конфискации.
Напомним, суд признал Аллаярова виновным в даче взятки в размере 120 тысяч рублей за оперативные сводки, которые, согласно материалам дела, журналист получал на протяжении десяти месяцев от своего родственника, служившего на тот момент в УМВД России по Екатеринбургу. За это Денису Аллаярову назначили 5 лет лишения свободы c отбыванием в колонии общего режима и штраф в размере 1,2 миллиона рублей. Кроме того, ему запретили работать журналистом в течение 4 лет.
Судебный акт вступил в законную силу. Мероприятие для возрастной категории 18+
Как рассказали в объединённой пресс-службе судов Свердловской области, по итогам апелляционного рассмотрения приговор суда первой инстанции подвергся коррекции в части конфискации.
«С Аллаярова в доход государства взысканы 120 тысяч рублей – сумма, эквивалентная размеру переданной взятки. Отметим, в части квалификации деяния и назначенного осужденному наказания приговор оставлен без изменения»,
– сказали в пресс-службе.
Напомним, суд признал Аллаярова виновным в даче взятки в размере 120 тысяч рублей за оперативные сводки, которые, согласно материалам дела, журналист получал на протяжении десяти месяцев от своего родственника, служившего на тот момент в УМВД России по Екатеринбургу. За это Денису Аллаярову назначили 5 лет лишения свободы c отбыванием в колонии общего режима и штраф в размере 1,2 миллиона рублей. Кроме того, ему запретили работать журналистом в течение 4 лет.
Судебный акт вступил в законную силу. Мероприятие для возрастной категории 18+
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