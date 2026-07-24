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Приговор экс-редактору Ura.ru Аллаярову вступил в силу

12.25 Среда, 29 июля 2026
Фото: Максим Ефремов
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Свердловский областной суд рассмотрел апелляционные жалобы бывшего редактора Ura.ru Дениса Аллаярова, осуждённого по статье о даче взятки должностному лицу за переводы родному дяде. Приговор Верх-Исетского районного суда Екатеринбурга оставлен без изменений по существу.

Как рассказали в объединённой пресс-службе судов Свердловской области, по итогам апелляционного рассмотрения приговор суда первой инстанции подвергся коррекции в части конфискации.

«С Аллаярова в доход государства взысканы 120 тысяч рублей – сумма, эквивалентная размеру переданной взятки. Отметим, в части квалификации деяния и назначенного осужденному наказания приговор оставлен без изменения»,

– сказали в пресс-службе.


Напомним, суд признал Аллаярова виновным в даче взятки в размере 120 тысяч рублей за оперативные сводки, которые, согласно материалам дела, журналист получал на протяжении десяти месяцев от своего родственника, служившего на тот момент в УМВД России по Екатеринбургу. За это Денису Аллаярову назначили 5 лет лишения свободы c отбыванием в колонии общего режима и штраф в размере 1,2 миллиона рублей. Кроме того, ему запретили работать журналистом в течение 4 лет.

Судебный акт вступил в законную силу.

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Юлия Медведева © Вечерние ведомости
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09:33 В полиции и СК прокомментировали расследование смерти уральского учёного после нападения
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19:11 «Авито Подработка» запустила систему оценки выхода исполнителей на смены
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15:18 В Екатеринбурге ищут 21-летнюю девушку, которая могла стать жертвой мошенников
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