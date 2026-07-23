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Организатора фиджитал-турнира в Верхней Пышме оштрафовали за неуведомление полиции

11.46 Пятница, 24 июля 2026
Иллюстрация: Андрей Гоголев / Вечерние ведомости
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Верх-Исетский районный суд Екатеринбурга оштрафовал организатора фиджитал-турнира, который 8 мая прошёл в Верхней Пышме, за неуведомление полиции о проведении соревнований.

Как рассказали в объединённой пресс-службе судов Свердловской области, суд признал РОО «Федерация компьютерного и фиджитал спорта Свердловской области «Уралкиберфест» виновной в нарушении правил безопасности при проведении официальных соревнований из-за того, что организация не уведомила полицию о месте и сроках его проведения, а также не согласовала план по обеспечению общественного порядка. В итоге на организатора составили протокол о нарушении.

Директор «Уралкиберфеста» в суде полностью признал вину и пояснил, что рассчитывал на то, что необходимые документы и уведомления подаст соорганизатор турнира – фонд «Уральский союз боевых искусств». Суд отметил, что по закону эта обязанность возложена на официального организатора мероприятия.

В итоге федерацию оштрафовали по части 1 статьи 20.32 КоАП РФ на 100 000 рублей. Постановление пока не вступило в силу – у сторон есть десять дней на его обжалование.

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Юлия Медведева © Вечерние ведомости
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11:25 Пассажиру не разрешили провезти в Кольцово 11 блоков китайских сигарет
10:46 В Берёзовском будут судить уроженку Магадана за хищение более 10 млн рублей
10:04 Под Бисертью произошло смертельное ДТП с мотоциклистом
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22:15 На ЕКАДе потеряли сбитую собаку
21:58 Жительница Каменска-Уральского наказана судом за лихачество
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