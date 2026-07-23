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Организатора фиджитал-турнира в Верхней Пышме оштрафовали за неуведомление полиции
Иллюстрация: Андрей Гоголев / Вечерние ведомости
Верх-Исетский районный суд Екатеринбурга оштрафовал организатора фиджитал-турнира, который 8 мая прошёл в Верхней Пышме, за неуведомление полиции о проведении соревнований.
Как рассказали в объединённой пресс-службе судов Свердловской области, суд признал РОО «Федерация компьютерного и фиджитал спорта Свердловской области «Уралкиберфест» виновной в нарушении правил безопасности при проведении официальных соревнований из-за того, что организация не уведомила полицию о месте и сроках его проведения, а также не согласовала план по обеспечению общественного порядка. В итоге на организатора составили протокол о нарушении.
Директор «Уралкиберфеста» в суде полностью признал вину и пояснил, что рассчитывал на то, что необходимые документы и уведомления подаст соорганизатор турнира – фонд «Уральский союз боевых искусств». Суд отметил, что по закону эта обязанность возложена на официального организатора мероприятия.
В итоге федерацию оштрафовали по части 1 статьи 20.32 КоАП РФ на 100 000 рублей. Постановление пока не вступило в силу – у сторон есть десять дней на его обжалование. Мероприятие для возрастной категории 18+
Как рассказали в объединённой пресс-службе судов Свердловской области, суд признал РОО «Федерация компьютерного и фиджитал спорта Свердловской области «Уралкиберфест» виновной в нарушении правил безопасности при проведении официальных соревнований из-за того, что организация не уведомила полицию о месте и сроках его проведения, а также не согласовала план по обеспечению общественного порядка. В итоге на организатора составили протокол о нарушении.
Директор «Уралкиберфеста» в суде полностью признал вину и пояснил, что рассчитывал на то, что необходимые документы и уведомления подаст соорганизатор турнира – фонд «Уральский союз боевых искусств». Суд отметил, что по закону эта обязанность возложена на официального организатора мероприятия.
В итоге федерацию оштрафовали по части 1 статьи 20.32 КоАП РФ на 100 000 рублей. Постановление пока не вступило в силу – у сторон есть десять дней на его обжалование. Мероприятие для возрастной категории 18+
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