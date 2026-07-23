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Директора рехаба «Свобода» арестовали в Сысерти
Фото: Вечерние ведомости
Сысертский районный суд по ходатайству следствия поместил директора АНО «Свобода» Валерия Болдырева в СИЗО, сообщили в пресс-службе судов Свердловской области.
Болдырева обвиняют в незаконном лишении свободы (статья 127 УК) и подкупе или принуждении к даче показаний или уклонении от дачи показаний (часть 4 статьи 309 УК).
Что именно стало поводом для возбуждения уголовного дела, не уточняется. Однако этой весной уже сообщалось о возбуждении дела по статье 127 УК из-за насильного удерживания постояльцев в сысертском филиале рехаба «Свободы». О возбуждении дела по статье 309 тогда не сообщалось, однако главред издания Е1 писала о том, что пожаловавшемуся постояльцу «Свободы» предложили 100 тысяч рублей, после чего он отозвал свои претензии. Впрочем, это может быть и совпадение.
АНО «Свобода», директором которой является арестованный Болдырев, согласно данным из ЕГРЮЛ, зарегистрировано в Екатеринбурге на Малышева, 135. Недавно писали, что находящуюся по этому адресу клинику весьма мягко наказали за ряд грубых нарушений в деятельности.
«Свобода» позиционирует себя как сеть клиник и рехабов по лечению алко- и наркозависимых. Мероприятие для возрастной категории 18+
Болдырева обвиняют в незаконном лишении свободы (статья 127 УК) и подкупе или принуждении к даче показаний или уклонении от дачи показаний (часть 4 статьи 309 УК).
Что именно стало поводом для возбуждения уголовного дела, не уточняется. Однако этой весной уже сообщалось о возбуждении дела по статье 127 УК из-за насильного удерживания постояльцев в сысертском филиале рехаба «Свободы». О возбуждении дела по статье 309 тогда не сообщалось, однако главред издания Е1 писала о том, что пожаловавшемуся постояльцу «Свободы» предложили 100 тысяч рублей, после чего он отозвал свои претензии. Впрочем, это может быть и совпадение.
АНО «Свобода», директором которой является арестованный Болдырев, согласно данным из ЕГРЮЛ, зарегистрировано в Екатеринбурге на Малышева, 135. Недавно писали, что находящуюся по этому адресу клинику весьма мягко наказали за ряд грубых нарушений в деятельности.
«Свобода» позиционирует себя как сеть клиник и рехабов по лечению алко- и наркозависимых. Мероприятие для возрастной категории 18+
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