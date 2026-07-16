У жителя Тугулымского района конфисковали квадроцикл за пьяную езду

Алина Иванова © Вечерние ведомости

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Талицкий районный суд приговорил жителя Тугулымского района к году принудительных работ за повторное управление транспортом в состоянии опьянения. Принадлежавший мужчине квадроцикл конфисковали в пользу государства, сообщили в прокуратуре Свердловской области.В мае 2026 года сотрудники Госавтоинспекции остановили мужчину в посёлке Юшала. Он ехал на квадроцикле без государственного номера и имел явные признаки алкогольного опьянения. Инспектор отстранил его от управления.Ранее, в 2024 году, мужчина уже был осуждён за преступление, совершённое за рулём в состоянии опьянения. На момент нового нарушения его судимость не была погашена.Суд назначил мужчине один год принудительных работ с удержанием 10% заработка в доход государства. Кроме того, ему запретили управлять транспортными средствами в течение трёх лет и трёх месяцев. Квадроцикл осуждённого обратили в собственность государства. Мероприятие для возрастной категории 18+