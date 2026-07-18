Из-за жары на Урале грузовикам запретили ездить по трассам





– говорится в сообщении Уралуправтодора. «На федеральных трассах действует ограничение движения для грузовых транспортных средств, осуществляющих перевозку тяжеловесных грузов в связи с неблагоприятными погодными явлениями»,

Юлия Медведева © Вечерние ведомости

Поддержать редакцию

На Урале ввели ограничения на движение грузовых машин из-за сильной жары. Синоптики прогнозируют повышение температуры до 32 °C и выше.Ограничения коснулись как Свердловской области, так и соседних регионов — Курганской, Челябинской, Оренбургской областей и Республики Башкортостан.Дорожники поясняют, что ограничения были введены для сохранности дорожного покрытия. Мероприятие для возрастной категории 18+