Возрастное ограничение 18+
Алапаевец дошёл до Верховного суда, чтобы отменить штраф за отказ показывать полис ОСАГО
Фото: Госавтоинспекция Алапаевска
Верховный суд России отменил штраф водителю из Свердловской области, которого наказали за то, что он не предъявил инспектору ГИБДД полис ОСАГО. Высшая судебная инстанция пришла к выводу: если действующая страховка у водителя есть и оформлена электронно, наказывать его за отсутствие бумажной распечатки нельзя.
История, растянувшаяся больше чем на полтора года, началась 19 октября 2024 года. В 12.06 на 110-м километре автодороги Николо-Павловское — Петрокаменское — Алапаевск экипаж ДПС остановил Lada Granta под управлением Михаила Лопатина. Права и свидетельство о регистрации водитель предъявил, а вот полис ОСАГО показывать отказался — заявил, что страховка у него электронная, но так её и не продемонстрировал: ни распечаткой, ни с экрана телефона. Оба инспектора позже в суде показали, что предъявить документ Лопатин отказался, а один уточнил, что прозвучало это «в агрессивной форме»; на видеозаписи с регистратора видно, что показать полис его просили не раз.
В итоге водителю выписали штраф 500 рублей по части 2 статьи 12.3 КоАП — управление автомобилем без необходимых документов при себе.
Оспаривать штраф Лопатин с защитником взялись всерьёз — и проигрывали инстанцию за инстанцией. Алапаевский городской суд, Свердловский областной, а затем и Седьмой кассационный суд в Челябинске по очереди оставили наказание в силе: раз по требованию инспектора полис не предъявлен, значит, и состав нарушения налицо. Развернуть дело удалось только в Верховном суде.
При рассмотрении дела в Верховном суде ключевым доводом оказалось то, что на момент проверки полис ОСАГО у Лопатина был действующим и оформлен надлежащим образом — это подтвердили данные страховой компании (машина, к слову, была застрахована на его защитницу Марию Мурыгину, а сам он вписан в число допущенных к управлению). А раз действующая страховка объективно существовала, то сказать, что водитель «не имел её при себе», нельзя — именно за это, а не за отказ что-то показать, наказывает части 2 статьи 12.3 КоАП. Отсутствие бумажной копии само по себе состава не образует. Производство по делу прекратили, штраф отменили.
Отметим, что сам электронный полис приравняли к бумажному ещё в 2015 году, а с 2022 ПДД прямо разрешают предъявлять его в виде электронного документа или копии на бумаге. Спорным в деле был не статус электронной страховки (как пишут многие СМИ), а другое — можно ли штрафовать по статье «отсутствие полиса» водителя, у которого действующая страховка на самом деле есть. Верховный суд ответил: нельзя. Мероприятие для возрастной категории 18+
История, растянувшаяся больше чем на полтора года, началась 19 октября 2024 года. В 12.06 на 110-м километре автодороги Николо-Павловское — Петрокаменское — Алапаевск экипаж ДПС остановил Lada Granta под управлением Михаила Лопатина. Права и свидетельство о регистрации водитель предъявил, а вот полис ОСАГО показывать отказался — заявил, что страховка у него электронная, но так её и не продемонстрировал: ни распечаткой, ни с экрана телефона. Оба инспектора позже в суде показали, что предъявить документ Лопатин отказался, а один уточнил, что прозвучало это «в агрессивной форме»; на видеозаписи с регистратора видно, что показать полис его просили не раз.
В итоге водителю выписали штраф 500 рублей по части 2 статьи 12.3 КоАП — управление автомобилем без необходимых документов при себе.
Оспаривать штраф Лопатин с защитником взялись всерьёз — и проигрывали инстанцию за инстанцией. Алапаевский городской суд, Свердловский областной, а затем и Седьмой кассационный суд в Челябинске по очереди оставили наказание в силе: раз по требованию инспектора полис не предъявлен, значит, и состав нарушения налицо. Развернуть дело удалось только в Верховном суде.
При рассмотрении дела в Верховном суде ключевым доводом оказалось то, что на момент проверки полис ОСАГО у Лопатина был действующим и оформлен надлежащим образом — это подтвердили данные страховой компании (машина, к слову, была застрахована на его защитницу Марию Мурыгину, а сам он вписан в число допущенных к управлению). А раз действующая страховка объективно существовала, то сказать, что водитель «не имел её при себе», нельзя — именно за это, а не за отказ что-то показать, наказывает части 2 статьи 12.3 КоАП. Отсутствие бумажной копии само по себе состава не образует. Производство по делу прекратили, штраф отменили.
Отметим, что сам электронный полис приравняли к бумажному ещё в 2015 году, а с 2022 ПДД прямо разрешают предъявлять его в виде электронного документа или копии на бумаге. Спорным в деле был не статус электронной страховки (как пишут многие СМИ), а другое — можно ли штрафовать по статье «отсутствие полиса» водителя, у которого действующая страховка на самом деле есть. Верховный суд ответил: нельзя. Мероприятие для возрастной категории 18+
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