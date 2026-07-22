Жительница Каменска-Уральского наказана судом за лихачество

Антон Каптелов © Вечерние ведомости

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Красногорский районный суд города Каменска-Уральского вынес суровый приговор 32-летней женщине. На скамье подсудимых та оказалась из-за того, что в пьяном угаре устроила жуткую аварию с тяжёлыми последствиями.Несчастье случилось вечером 1 августа прошлого года на перекрёстке улиц Алюминиевой и Калинина в Каменске-Уральском. Будущая подсудимая, крепко приняв на грудь, проигнорировала знак, ограничивающий скорость до сорока километров в час. Вместо положенного предела она разогнала свою «Toyota Corolla» до ста трёх километров, что в два с половиной раза превышало норму.На подъезде к регулируемому перекрёстку горел красный, но пьяная водительница даже не думала тормозить и на полном ходу влетела в стоящий «Chevrolet Lanos», стоявший в ожидании зелёного сигнала перед стоп-линией. Удар был такой силы, что «Chevrolet» отбросило прямо на дорожный знак, а пассажирка этой машины получила тяжёлые травмы.В суде подсудимая признала факт опьянения, так что её вина сомнений не вызывала. Судья учёл все обстоятельства и назначил наказание, которое должно стать уроком: полтора года и восемь месяцев принудительных работ с вычетом десяти процентов зарплаты в пользу государства. Плюс к этому её лишили водительских прав на целых два с половиной года — руль ей теперь не скоро доверят. Но и это не всё: осуждённая обязана выплатить пострадавшей моральную компенсацию в размере 768 тысяч рублей за пережитые страдания и боль.Приговор пока не вступил в законную силу, и у женщины остаётся время, чтобы обжаловать его в вышестоящей инстанции. Мероприятие для возрастной категории 18+