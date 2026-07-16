Треть жителей Урала используют товары для улучшения сна

Алина Иванова © Вечерние ведомости

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Почти треть жителей Уральского федерального округа пользуются специальными товарами, которые помогают лучше спать. Ещё 26% планируют приобрести их в ближайшее время, следует из исследования «Авито Рекламы» и «Авито Товаров».В опросе приняли участие 10 тысяч россиян. Жители УрФО чаще всего жаловались на долгое засыпание — с этой проблемой сталкиваются 40% респондентов. Ещё 33% мешают жара или холод, 27% часто просыпаются ночью, 17% не могут выспаться из-за шума, а 15% чувствуют усталость после пробуждения.Товары для улучшения сна уже используют 32% опрошенных жителей округа. Самыми популярными оказались подушки — их выбрали 46% респондентов. Постельным бельём пользуются 38%, увлажнителями и очистителями воздуха — 29%, матрасами — 23%, одеялами — 18%.«Среди товаров для улучшения качества сна самыми популярными у респондентов стали подушки (46%), постельное бельё (38%) и увлажнители и очистители воздуха (29%). Также в топ покупок вошли матрасы (23%) и одеяла (18%). Кроме того, жители Уральского федерального округа проявляют интерес к аксессуарам и гаджетам для сна, включая маски, беруши и умные устройства», — рассказал руководитель категории «Мебель и интерьер» в «Авито» Никита Ткачёв.По данным площадки, во втором квартале 2026 года продажи постельного белья и наматрасников в России выросли на 33% по сравнению с тем же периодом прошлого года. Пледы и покрывала стали покупать на 20% чаще, одеяла и подушки — на 14%.Главным критерием при выборе товаров для сна жители УрФО назвали эффективность — её учитывают 53% опрошенных. Также покупатели обращают внимание на цену — 40%, ортопедический эффект — 36%, безопасность материалов — 34% и отзывы — 26%. Рекомендации врачей важны для каждого пятого респондента.В течение ближайшего года жители УрФО готовы потратить на такие товары в среднем 11,6 тысячи рублей.Большинство участников исследования — 79% — сообщили, что онлайн-реклама в той или иной степени влияет на их выбор. Чаще всего подходящие предложения жители округа замечают на площадках электронной торговли — 51%. Рекламу в социальных сетях назвали 29% опрошенных, на телевидении — 27%. Мероприятие для возрастной категории 18+