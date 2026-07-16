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Треть жителей Урала используют товары для улучшения сна

14.09 Пятница, 24 июля 2026
Фото: Вечерние ведомости
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Почти треть жителей Уральского федерального округа пользуются специальными товарами, которые помогают лучше спать. Ещё 26% планируют приобрести их в ближайшее время, следует из исследования «Авито Рекламы» и «Авито Товаров».

В опросе приняли участие 10 тысяч россиян. Жители УрФО чаще всего жаловались на долгое засыпание — с этой проблемой сталкиваются 40% респондентов. Ещё 33% мешают жара или холод, 27% часто просыпаются ночью, 17% не могут выспаться из-за шума, а 15% чувствуют усталость после пробуждения.

Товары для улучшения сна уже используют 32% опрошенных жителей округа. Самыми популярными оказались подушки — их выбрали 46% респондентов. Постельным бельём пользуются 38%, увлажнителями и очистителями воздуха — 29%, матрасами — 23%, одеялами — 18%.

«Среди товаров для улучшения качества сна самыми популярными у респондентов стали подушки (46%), постельное бельё (38%) и увлажнители и очистители воздуха (29%). Также в топ покупок вошли матрасы (23%) и одеяла (18%). Кроме того, жители Уральского федерального округа проявляют интерес к аксессуарам и гаджетам для сна, включая маски, беруши и умные устройства», — рассказал руководитель категории «Мебель и интерьер» в «Авито» Никита Ткачёв.

По данным площадки, во втором квартале 2026 года продажи постельного белья и наматрасников в России выросли на 33% по сравнению с тем же периодом прошлого года. Пледы и покрывала стали покупать на 20% чаще, одеяла и подушки — на 14%.

Главным критерием при выборе товаров для сна жители УрФО назвали эффективность — её учитывают 53% опрошенных. Также покупатели обращают внимание на цену — 40%, ортопедический эффект — 36%, безопасность материалов — 34% и отзывы — 26%. Рекомендации врачей важны для каждого пятого респондента.

В течение ближайшего года жители УрФО готовы потратить на такие товары в среднем 11,6 тысячи рублей.

Большинство участников исследования — 79% — сообщили, что онлайн-реклама в той или иной степени влияет на их выбор. Чаще всего подходящие предложения жители округа замечают на площадках электронной торговли — 51%. Рекламу в социальных сетях назвали 29% опрошенных, на телевидении — 27%.

Мероприятие для возрастной категории 18+

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Алина Иванова © Вечерние ведомости
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13:37 Облсуд отменил оправдательный приговор екатеринбурженке, обвиняемой в заказе убийства сожителя
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11:25 Пассажиру не разрешили провезти в Кольцово 11 блоков китайских сигарет
10:46 В Берёзовском будут судить уроженку Магадана за хищение более 10 млн рублей
10:04 Под Бисертью произошло смертельное ДТП с мотоциклистом
09:45 Из-за паводка в Верхней Сысерти закрыли детский лагерь
22:15 На ЕКАДе потеряли сбитую собаку
21:58 Жительница Каменска-Уральского наказана судом за лихачество
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19:26 Жителям двух районов Екатеринбурга не хватает травмпунктов
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18:37 Директора рехаба «Свобода» арестовали в Сысерти
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