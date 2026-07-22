В шорт-лист премии 100+ AWARDS вошли 20 проектов из Свердловской области

Алина Иванова © Вечерние ведомости

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Эксперты Всероссийской инженерно-архитектурной премии 100+ AWARDS определили шорт-лист 2026 года. В него вошли 92 проекта в 18 номинациях, в том числе 20 заявок из Свердловской области, сообщили организаторы.Всего на конкурс подали более 200 заявок. Больше всего претендентов оказалось в номинациях, посвящённых архитектуре строящихся общественных и жилых зданий, а также созданию комфортной городской среды.Среди участников этого года немало новых компаний и архитектурных бюро. По данным организаторов, с 2021 года география проектов и число участников премии выросли вдвое.В этом году также впервые вручат награду в специальной номинации «Архитектор будущего» — за значительный вклад в облик современных зданий и городов.«Роль 100+ AWARDS в ряду других архитектурных премий — обращать внимание на труд инженеров и проектировщиков, выделять уникальность решений. В заявках участники расставляют акценты именно на таких особенностях своих проектов. В то же время, эксперты ценят и остроумные ходы: так, в этом году в шорт-листе строительных материалов и технологий жюри предстоит оценить полимерно-битумный гидроизоляционный материал с запахом мяты», — отметили организаторы.Победителей премии объявят 30 сентября в Екатеринбурге. Церемония пройдёт в рамках Международного строительного форума и выставки 100+ TechnoBuild.Победителей выберет жюри по балльной системе. Участие в премии бесплатное. В разные годы награды получали создатели УГМК Арены, Лахта Центра, музейно-выставочного комплекса «АТОМ» и других крупных объектов. Мероприятие для возрастной категории 18+