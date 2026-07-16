Пассажиру не разрешили провезти в Кольцово 11 блоков китайских сигарет

Юлия Медведева © Вечерние ведомости

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В Кольцово в «зелёном» коридоре остановили пассажира, прибывшего в Екатеринбург из Пекина, из-за 11 блоков сигарет, которые он привёз с собой.Как рассказали Вечерним ведомостям в Уральском таможенном управлении, мужчина привёз с собой 2200 штук сигарет китайского производства. По его словам, он купил их для себя – с запасом на три месяца, а о правилах ввоза табачной продукции он не знал.В итоге на туриста возбудили дело об административном правонарушении по части 1 статьи 16.2 КоАП РФ (недекларирование товаров) и по статье 16.3 КоАП РФ (нарушение запретов и ограничений).Согласно таможенным правилам, один совершеннолетний авиапассажир может ввезти в Россию для личного пользования табачную продукцию в количестве не более 200 сигарет, 50 сигар, 200 изделий с нагреваемым табаком («стиков») или 250 грамм табака, пояснил исполняющий обязанности начальника таможенного поста Кольцово Сергей Большанин. Мероприятие для возрастной категории 18+