Серию бесплатных экскурсий по Химмашу запускают екатеринбургские гиды

Антон Каптелов © Вечерние ведомости

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Жителей Екатеринбурга позвали открывать для себя Химмаш, в хорошей компании опытных гидов. Сразу две такие познавательные прогулки пройдут по этому жилому району в ближайшие выходные.Микрорайон Химмаш по праву считают одним из самых малоизученных в городе, но организаторы решили заполнить этот пробел в знаниях у горожан. Главная цель марафона пеших прогулок — показать, что на Химмаше вовсю кипит социальная, спортивная и культурная жизнь, на которую жители других районов Екатеринбурга просто не обращали внимания.Первая прогулка намечена уже на эту субботу, 25 июля. Стартует она в полдень от стелы рядом с заводом Уралхиммаш, а поведёт экскурсантов Татьяна Мосунова — та самая «Огненный гид», прославившийся остроумием и весёлой атмосферой проводимых мероприятий. Она обещает рассказать, какие драмы и тайны государственного масштаба хранят улочки Химмаша. Гид уверяет: Химмаш никогда не был простым местом, он похож на старый архив, где спрятаны судьбы людей, менявших историю страны.На воскресенье, 26 июля, тоже в 12.00, заявлен второй заход, но уже с другим гидом. Евгений Бурденков, историк и учёный-секретарь Музея истории Екатеринбурга, поведёт участников по своим маршрутам. Он раскроет секреты Нижнеисетского завода, который возник аж в 1802 году и дал начало рабочему посёлку. Потом разговор зайдёт о заводе «Большевик», эвакуированном в 1941-м, и о том, как он превратился в гиганта Уралхиммаш. Вокруг него, кстати, и вырос тот самый соцгород, по которому мы и прогуляемся во второй день.Увы, ссылки на регистрацию на эти две прогулки давать уже бессмысленно: обе группы собраны. Но это не последние пешие походы по Химмашу от популярных екатеринбургских гидов. Следите за анонсами. Мероприятие для возрастной категории 18+