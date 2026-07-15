Возрастное ограничение 18+
Жительницу Первоуральска оштрафовали за фиктивную регистрацию мигрантов
Фото: Первоуральский городской суд
Первоуральский городской суд вынес приговор местной жительнице за то, что зарегистрировала в своей квартире трёх иностранцев.
Как рассказали в объединённой пресс-службе судов Свердловской области, с октября 2025 года по январь 2026 года женщина подавала в МФЦ уведомления о прибытии трёх мигрантов, зная, что жить они у неё не будут.
В суде она полностью признала вину.
Её признали виновной по статье 322.3 УК РФ – «Фиктивная постановка на учет иностранного гражданина по месту пребывания в РФ». В качестве наказания суд назначил штраф в размере 105 тысяч рублей.
Приговор пока не вступил в законную силу.
Мероприятие для возрастной категории 18+
Как рассказали в объединённой пресс-службе судов Свердловской области, с октября 2025 года по январь 2026 года женщина подавала в МФЦ уведомления о прибытии трёх мигрантов, зная, что жить они у неё не будут.
В суде она полностью признала вину.
Её признали виновной по статье 322.3 УК РФ – «Фиктивная постановка на учет иностранного гражданина по месту пребывания в РФ». В качестве наказания суд назначил штраф в размере 105 тысяч рублей.
Приговор пока не вступил в законную силу.
Мероприятие для возрастной категории 18+
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