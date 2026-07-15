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Жительницу Первоуральска оштрафовали за фиктивную регистрацию мигрантов

13.30 Вторник, 21 июля 2026
Фото: Первоуральский городской суд
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Первоуральский городской суд вынес приговор местной жительнице за то, что зарегистрировала в своей квартире трёх иностранцев.

Как рассказали в объединённой пресс-службе судов Свердловской области, с октября 2025 года по январь 2026 года женщина подавала в МФЦ уведомления о прибытии трёх мигрантов, зная, что жить они у неё не будут.

В суде она полностью признала вину.

Её признали виновной по статье 322.3 УК РФ – «Фиктивная постановка на учет иностранного гражданина по месту пребывания в РФ». В качестве наказания суд назначил штраф в размере 105 тысяч рублей.

Приговор пока не вступил в законную силу.


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Юлия Медведева © Вечерние ведомости
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13:30 Жительницу Первоуральска оштрафовали за фиктивную регистрацию мигрантов
13:24 Во время непогоды в Заречном погиб человек
12:32 Пенсионер из Екатеринбурга отдал мошенникам 7,45 миллиона рублей
11:48 Свердловское МЧС заявило об улучшении паводковой ситуации
11:27 Жителя Артёмовского обвиняют в хищении двух телефонов на вокзале Екатеринбурга
10:38 В Верхней Пышме из-за взятки оштрафовали мебельную фабрику
10:22 Екатеринбуржца отправили в колонию за продажу несуществующей приставки
09:34 В Екатеринбурге водитель на «Ладе» сбил девятилетнего мальчика на велосипеде
21:09 Экскурсия на электросамокатах исследует берега Шарташа
20:50 Бывшего чиновника-агронома екатеринбургский суд надолго отправил за решётку
20:31 Вода смывает дороги в Сысертском и Туринском районах
20:02 Жителя Пышминского района лишили машины в пользу государства
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