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В Берёзовском будут судить уроженку Магадана за хищение более 10 млн рублей
Иллюстрация: Андрей Гоголев / Вечерние ведомости
В Берёзовском рассмотрят уголовное дело 42-летней уроженки Магадана. Женщину обвиняют в мошенничестве в особо крупном размере – по части 4 статьи 159 УК РФ. По версии следствия, она убедила одну из потерпевших отдать 10,1 миллиона рублей для покупки акций.
Согласно материалам дела, обвиняемая вошла в состав организованной группы, занимающейся хищением средств под видом покупки акций.
По данным прокуратуры Свердловской области, соучастники прозванивали потерпевших с предложением о покупке акций различных компаний для дополнительного дохода, после чего похищали деньги. Так, обвиняемая, представившись специалистом брокерской компании, дважды убедила потерпевшую передать ей деньги, после чего перевела деньги неустановленным соучастникам.
Сообщается, что обвиняемая, получив деньги в первый раз, перевела всю сумму соучастникам и получила за это вознаграждение в размере 150 тысяч рублей. Во второй раз её задержали: деньги были изъяты и возвращены потерпевшей.
Рассматривать уголовное дело будет Берёзовский городской суд.
Материалы в отношении неустановленных участников преступной группы выделены в отдельное производство. Мероприятие для возрастной категории 18+
Согласно материалам дела, обвиняемая вошла в состав организованной группы, занимающейся хищением средств под видом покупки акций.
По данным прокуратуры Свердловской области, соучастники прозванивали потерпевших с предложением о покупке акций различных компаний для дополнительного дохода, после чего похищали деньги. Так, обвиняемая, представившись специалистом брокерской компании, дважды убедила потерпевшую передать ей деньги, после чего перевела деньги неустановленным соучастникам.
Сообщается, что обвиняемая, получив деньги в первый раз, перевела всю сумму соучастникам и получила за это вознаграждение в размере 150 тысяч рублей. Во второй раз её задержали: деньги были изъяты и возвращены потерпевшей.
«В период расследования уголовного дела женщина вину признала в полном объеме, объяснив совершение преступления тяжелым материальным положением»,
– рассказали в прокуратуре.
Рассматривать уголовное дело будет Берёзовский городской суд.
Материалы в отношении неустановленных участников преступной группы выделены в отдельное производство. Мероприятие для возрастной категории 18+
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