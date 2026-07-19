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Свердловское «Яблоко» подало в облизбирком список кандидатов на сентябрьские выборы депутатов Заксобрания
Фото: телеграм-канал «Екатеринбургское Яблоко»
В едином списке для участия в выборах в ЗакСО свердловское региональное отделение партии «Яблоко» выдвинуло 71 кандидата. Сегодня на заседании облизбиркома будет рассмотрен вопрос о заверении списка «Яблока» (также будет рассмотрен вопрос о заверении списка КПРФ).
Напомним, список кандидатов для участия в выборах в ЗакСО был выдвинут съездом партии в Москве — как объясняли в партии, это было обусловлено давлением на «Яблоко» со стороны местных властей на Урале. Учёный Грэй Болтачёв, намеревавшийся выдвинуться в ЗакСО, после ареста отказался от своих планов и уехал из Екатеринбурга — его фамилии в поданном списке нет.
Добавим, «Яблоко» выдвинуло кандидатов в законодательные органы субъектов РФ только в девяти регионах.
В Свердловской области, помимо «Яблока», свои списки в ЗакСО выдвинули «Единая Россия», КПРФ, ЛДПР, «Справедливая Россия» и «Новые люди». Заверены избиркомом на данный момент списки «Единой России» и «Новых людей». Мероприятие для возрастной категории 18+
Напомним, список кандидатов для участия в выборах в ЗакСО был выдвинут съездом партии в Москве — как объясняли в партии, это было обусловлено давлением на «Яблоко» со стороны местных властей на Урале. Учёный Грэй Болтачёв, намеревавшийся выдвинуться в ЗакСО, после ареста отказался от своих планов и уехал из Екатеринбурга — его фамилии в поданном списке нет.
Добавим, «Яблоко» выдвинуло кандидатов в законодательные органы субъектов РФ только в девяти регионах.
В Свердловской области, помимо «Яблока», свои списки в ЗакСО выдвинули «Единая Россия», КПРФ, ЛДПР, «Справедливая Россия» и «Новые люди». Заверены избиркомом на данный момент списки «Единой России» и «Новых людей». Мероприятие для возрастной категории 18+
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