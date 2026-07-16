Автостанцию «Восточная» снесли в Екатеринбурге

Алина Иванова © Вечерние ведомости

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К сносу павильонов на автобусной станции, расположенной возле железнодорожной станции «Первомайская», приступили несколько дней назад — на сегодняшний день демонтаж практически завершили.В администрации Екатеринбурга рассказали, что строения были незаконными«Это нестационарные торговые объекты. Срок договора на их размещение истёк»,— сказалив мэрии.Навес с вывеской «Автостанция», защищавший пассажиров от осадков, также снесли.Снос произвели под контролем полиции силами подрядчика мэрии. Сами предприниматели, по всей видимости, демонтировать своё имущество не захотели.С автостанции «Восточная» отправляются некоторые городские маршруты и пригородные автобусы в северо-восточном направлении – следующие в Берёзовский и посёлки, расположенные вдоль Режевского тракта. Построят ли что-то вместо снесённого навеса, не сообщалось. Мероприятие для возрастной категории 18+