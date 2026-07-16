Возрастное ограничение 18+
Автостанцию «Восточная» снесли в Екатеринбурге
Фото: Максим Ефремов / Вечерние ведомости
К сносу павильонов на автобусной станции, расположенной возле железнодорожной станции «Первомайская», приступили несколько дней назад — на сегодняшний день демонтаж практически завершили.
В администрации Екатеринбурга рассказали, что строения были незаконными
«Это нестационарные торговые объекты. Срок договора на их размещение истёк»,
— сказали в мэрии.
Навес с вывеской «Автостанция», защищавший пассажиров от осадков, также снесли.
Снос произвели под контролем полиции силами подрядчика мэрии. Сами предприниматели, по всей видимости, демонтировать своё имущество не захотели.
С автостанции «Восточная» отправляются некоторые городские маршруты и пригородные автобусы в северо-восточном направлении – следующие в Берёзовский и посёлки, расположенные вдоль Режевского тракта. Построят ли что-то вместо снесённого навеса, не сообщалось. Мероприятие для возрастной категории 18+
В администрации Екатеринбурга рассказали, что строения были незаконными
«Это нестационарные торговые объекты. Срок договора на их размещение истёк»,
— сказали в мэрии.
Навес с вывеской «Автостанция», защищавший пассажиров от осадков, также снесли.
Снос произвели под контролем полиции силами подрядчика мэрии. Сами предприниматели, по всей видимости, демонтировать своё имущество не захотели.
С автостанции «Восточная» отправляются некоторые городские маршруты и пригородные автобусы в северо-восточном направлении – следующие в Берёзовский и посёлки, расположенные вдоль Режевского тракта. Построят ли что-то вместо снесённого навеса, не сообщалось. Мероприятие для возрастной категории 18+
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