Возрастное ограничение 18+
Горнодобывающая компания, в которую вложился шоумен Сергей Светлаков, стала микропредприятием
Фото: кадр из фильма «Горько! 2» / Агентство по привлечению инвестиций Свердловской области
ООО «Горнорудная Компания "Территория"», в состав учредителей которого в феврале 2022 года вошёл бывший игрок команды КВН «Уральские пельмени» и актёр Сергей Светлаков, была включена в реестр малого и среднего бизнеса. Согласно данным сервиса «Контур.Фокус», это произошло 10 июля 2026 года.
Однако падение оборотов у структуры, связанной с разработкой крупного медно-золотого месторождения в Свердловской области, тут ни при чём — у самой «Территории» их никогда и не было. холдинговая компания, в штате которой числится один человек, а выручка все годы существования равна нулю. Собственно добычей занимается её дочерняя структура.
Статус субъекта МСП присваивается автоматически ФНС по трём группам критериев: численность сотрудников (для микропредприятия — не более 15), доход (для микро — до 120 млн рублей) и структура собственности, где суммарная доля иностранных юрлиц и/или компаний, не являющихся субъектами МСП, не должна превышать 49%, а доля государства — 25%. Именно последний критерий, по всей видимости, и был препятствием. Раньше среди совладельцев «Территории» присутствовали крупные и иностранные структуры, которые в сумме перекрывали порог в 49%. В прошлом году состав участников заметно перетряхнули: в июне из компании вышло ООО «Нони-Холдинг», а в сентябре — ООО «Енисейский горно-обогатительный комбинат», чью долю получило новое акционерное общество «ВИР Бонус Капитал».
Напомним, сама «Территория» была зарегистрирована в Москве в октябре 2021 года и поначалу на 100% принадлежала латвийской Cloudberry CCP (Consolidated Capital Partners) — компании, которая в 2020 году приобрела месторождение Северная Калуга в Свердловской области за 27 млн долларов США. Уже в январе 2022 года доли перераспределили: у латвийской Cloudberry осталось 12%, кипрская Besancon Limited получила 29%, ещё 21% отошёл Енисейскому ГОКу. Среди миноритариев оказались известные фамилии: ханты-мансийские банкиры Дмитрий Мизгулин (11%) и Владимир Шмаков (6%), подмосковный предприниматель Матвей Набоков (1,5%), уральский шоумен Сергей Светлаков (2,3%). Тогда же «Территория» вошла в состав участников операционного актива — ООО «Туринская ГРК».
После событий февраля 2022 года у ООО «Горнорудная Компания "Территория"» вновь существенно изменилась структура учредителей: компании из «недружественных» Кипра и Латвии Besancon Limited и Cloudberry CCP продали свои доли, зато в уставный капитал вошли компания «Делком Холдко Консалтанси 2022» из более дружественной Сербии и российское ООО «Нони-Холдинг». В ноябре 2022 года компанию покинул ханты-мансиец Дмитрий Мизгулин. В июне 2025-го вышел «Нони-Холдинг», а в сентябре — Енисейский ГОК, уступивший место АО «ВИР Бонус Капитал». На сегодня крупнейшие совладельцы «Территории» — «ВИР Бонус Капитал» с долей 33,42%, сербская «Делком Холдко» с 29,08% и Владимир Шмаков с 16,84%; всего в списке десять участников, в том числе Светлаков. Мероприятие для возрастной категории 18+
Однако падение оборотов у структуры, связанной с разработкой крупного медно-золотого месторождения в Свердловской области, тут ни при чём — у самой «Территории» их никогда и не было. холдинговая компания, в штате которой числится один человек, а выручка все годы существования равна нулю. Собственно добычей занимается её дочерняя структура.
Статус субъекта МСП присваивается автоматически ФНС по трём группам критериев: численность сотрудников (для микропредприятия — не более 15), доход (для микро — до 120 млн рублей) и структура собственности, где суммарная доля иностранных юрлиц и/или компаний, не являющихся субъектами МСП, не должна превышать 49%, а доля государства — 25%. Именно последний критерий, по всей видимости, и был препятствием. Раньше среди совладельцев «Территории» присутствовали крупные и иностранные структуры, которые в сумме перекрывали порог в 49%. В прошлом году состав участников заметно перетряхнули: в июне из компании вышло ООО «Нони-Холдинг», а в сентябре — ООО «Енисейский горно-обогатительный комбинат», чью долю получило новое акционерное общество «ВИР Бонус Капитал».
Напомним, сама «Территория» была зарегистрирована в Москве в октябре 2021 года и поначалу на 100% принадлежала латвийской Cloudberry CCP (Consolidated Capital Partners) — компании, которая в 2020 году приобрела месторождение Северная Калуга в Свердловской области за 27 млн долларов США. Уже в январе 2022 года доли перераспределили: у латвийской Cloudberry осталось 12%, кипрская Besancon Limited получила 29%, ещё 21% отошёл Енисейскому ГОКу. Среди миноритариев оказались известные фамилии: ханты-мансийские банкиры Дмитрий Мизгулин (11%) и Владимир Шмаков (6%), подмосковный предприниматель Матвей Набоков (1,5%), уральский шоумен Сергей Светлаков (2,3%). Тогда же «Территория» вошла в состав участников операционного актива — ООО «Туринская ГРК».
После событий февраля 2022 года у ООО «Горнорудная Компания "Территория"» вновь существенно изменилась структура учредителей: компании из «недружественных» Кипра и Латвии Besancon Limited и Cloudberry CCP продали свои доли, зато в уставный капитал вошли компания «Делком Холдко Консалтанси 2022» из более дружественной Сербии и российское ООО «Нони-Холдинг». В ноябре 2022 года компанию покинул ханты-мансиец Дмитрий Мизгулин. В июне 2025-го вышел «Нони-Холдинг», а в сентябре — Енисейский ГОК, уступивший место АО «ВИР Бонус Капитал». На сегодня крупнейшие совладельцы «Территории» — «ВИР Бонус Капитал» с долей 33,42%, сербская «Делком Холдко» с 29,08% и Владимир Шмаков с 16,84%; всего в списке десять участников, в том числе Светлаков. Мероприятие для возрастной категории 18+
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