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Облсуд оставил в силе оправдательный приговор екатеринбуржцу, защищавшему семью от соседа
Иллюстрация: Юлия Медведева / Вечерние ведомости
Свердловский областной оставил без изменения оправдательный приговор екатеринбуржцу, обвинявшемуся в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью с применением предмета, используемого в качестве оружия (п. «з» ч. 2 ст. 111 УК РФ).
Как рассказали в объединённой пресс-службе судов Свердловской области, в ночь с 11 на 12 августа 2024 года в одном из домов на улице Академика Парина между нетрезвым соседом и женой подсудимого произошёл конфликт. Женщина понимала, что ничем хорошим общение с пьяным человеком не кончится и поспешила вернуться в квартиру, но сосед увязался за ней. Она успела забежать домой и закрыться. Тогда нетрезвый сосед стал стучать в дверь и угрожать.
В этот момент в квартире находились несовершеннолетний сын женщины и её муж. Ребёнок, переживая, что сосед может попасть в квартиру, решил закрыть дверь на дополнительный замок, но из-за волнения что-то перепутал и дверь открылась. Сосед ворвался в квартиру и начал избивать мальчика. Подсудимый, увидев это, схватил молоток и стал бить им соседу по голове. В результате мужчина получил телесные повреждения, которые были квалифицированы как тяжкий вред здоровью.
В суде отец семейства заявил, что был вынужден действовать таким образом, чтобы защитить жену и несовершеннолетнего сына, и настаивал, что его действия являлись необходимой обороной. Аналогичную позицию заняла и сторона защиты.
В итоге в сентябре 2025 года Академический районный суд, изучив представленные доказательства, пришёл к выводу, что подсудимый действительно находился в состоянии необходимой обороны, и вынес оправдательный приговор. Решение было обжаловано адвокатом потерпевшей стороны и прокурором, однако Свердловский областной суд, рассмотрев материалы дела и доводы сторон, оставил его без изменения. Мероприятие для возрастной категории 18+
Как рассказали в объединённой пресс-службе судов Свердловской области, в ночь с 11 на 12 августа 2024 года в одном из домов на улице Академика Парина между нетрезвым соседом и женой подсудимого произошёл конфликт. Женщина понимала, что ничем хорошим общение с пьяным человеком не кончится и поспешила вернуться в квартиру, но сосед увязался за ней. Она успела забежать домой и закрыться. Тогда нетрезвый сосед стал стучать в дверь и угрожать.
В этот момент в квартире находились несовершеннолетний сын женщины и её муж. Ребёнок, переживая, что сосед может попасть в квартиру, решил закрыть дверь на дополнительный замок, но из-за волнения что-то перепутал и дверь открылась. Сосед ворвался в квартиру и начал избивать мальчика. Подсудимый, увидев это, схватил молоток и стал бить им соседу по голове. В результате мужчина получил телесные повреждения, которые были квалифицированы как тяжкий вред здоровью.
В суде отец семейства заявил, что был вынужден действовать таким образом, чтобы защитить жену и несовершеннолетнего сына, и настаивал, что его действия являлись необходимой обороной. Аналогичную позицию заняла и сторона защиты.
В итоге в сентябре 2025 года Академический районный суд, изучив представленные доказательства, пришёл к выводу, что подсудимый действительно находился в состоянии необходимой обороны, и вынес оправдательный приговор. Решение было обжаловано адвокатом потерпевшей стороны и прокурором, однако Свердловский областной суд, рассмотрев материалы дела и доводы сторон, оставил его без изменения. Мероприятие для возрастной категории 18+
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