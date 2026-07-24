Возрастное ограничение 18+
Пешеход погиб под колёсами мотоцикла на Крауля в Екатеринбурге
Кадр из видео: Госавтоинспекция Свердловской области
Сегодня в Екатеринбурге на улице Крауля в районе дома № 65 на проезжую часть выбежал мужчина и попал под колёса мотоцикла.
Момент ДТП попал на камеру дорожного наблюдения. На кадрах, опубликованных Госавтоинспекцией Свердловской области, видно, как мужчина перебегает дорогу в неположенном месте. Он пропускает поток машин и, преодолев половину проезжей части, выбегает прямо на мотоцикл.
Сообщается, что мужчина скончался от полученных травм до прибытия скорой медицинской помощи.
Момент ДТП попал на камеру дорожного наблюдения. На кадрах, опубликованных Госавтоинспекцией Свердловской области, видно, как мужчина перебегает дорогу в неположенном месте. Он пропускает поток машин и, преодолев половину проезжей части, выбегает прямо на мотоцикл.
Сообщается, что мужчина скончался от полученных травм до прибытия скорой медицинской помощи.
«На месте происшествия работают сотрудники Госавтоинспекции и следственно-оперативная группа, проводятся необходимые процессуальные действия, опрашиваются очевидцы, устанавливаются все обстоятельства произошедшего. По факту ДТП назначено проведение расследования»,Мероприятие для возрастной категории 18+
– сказали в ГАИ.
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