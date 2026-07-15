Возрастное ограничение 18+
В Екатеринбурге на неделю изменится движение четырёх трамвайных маршрутов
Фото: Владислав Постников / Вечерние ведомости
В Екатеринбурге на неделю закроют трамвайное движение на улице Блюхера, чтобы отремонтировать пути. Работы продлятся с 00.00 10 августа до 05.00 17 августа, сообщили в мэрии.
Ремонтировать трамвайные пути будут на участке улицы Блюхера от Комсомольской до Студенческой, и ограничения коснутся трамваев №№ 4, 5, 12 и 18.
Трамвай № 4 пойдет по следующему маршруту: остановка «Метро Ботаническая» – улицы Юлиуса Фучика – 8 Марта – Куйбышева – Луначарского – проспект Ленина – Гагарина – Уральская – Луначарского – Куйбышева – 8 Марта – Юлиуса Фучика – остановка «Метро Ботаническая»;
Трамвай № 5: остановка «Площадь 1-й Пятилетки» – проспект Космонавтов – улицы Уральская – Гагарина – Малышева – Сыромолотова – остановка «40 лет ВЛКСМ»;
Трамвай № 12: остановка «Дворец спорта» – улицы Московская – Челюскинцев – Луначарского – Тверитина – Мичурина – ЦПКиО – Мичурина – Тверитина – Луначарского – Куйбышева – Радищева – Московская – остановка «Дворец спорта»;
Трамвай № 18: остановка «Волгоградская» – улицы Викулова – Татищева – проспект Ленина – Гагарина – Малышева – Сыромолотова – остановка «40 лет ВЛКСМ». Мероприятие для возрастной категории 18+
Ремонтировать трамвайные пути будут на участке улицы Блюхера от Комсомольской до Студенческой, и ограничения коснутся трамваев №№ 4, 5, 12 и 18.
Трамвай № 4 пойдет по следующему маршруту: остановка «Метро Ботаническая» – улицы Юлиуса Фучика – 8 Марта – Куйбышева – Луначарского – проспект Ленина – Гагарина – Уральская – Луначарского – Куйбышева – 8 Марта – Юлиуса Фучика – остановка «Метро Ботаническая»;
Трамвай № 5: остановка «Площадь 1-й Пятилетки» – проспект Космонавтов – улицы Уральская – Гагарина – Малышева – Сыромолотова – остановка «40 лет ВЛКСМ»;
Трамвай № 12: остановка «Дворец спорта» – улицы Московская – Челюскинцев – Луначарского – Тверитина – Мичурина – ЦПКиО – Мичурина – Тверитина – Луначарского – Куйбышева – Радищева – Московская – остановка «Дворец спорта»;
Трамвай № 18: остановка «Волгоградская» – улицы Викулова – Татищева – проспект Ленина – Гагарина – Малышева – Сыромолотова – остановка «40 лет ВЛКСМ». Мероприятие для возрастной категории 18+
Получать доступ к эксклюзивным и не только новостям Вечерних ведомостей быстрее можно, подписавшись на нас в сервисах «Новости в Дзене» и «Google Новости».
Поддержать редакцию
«Альтернативные пути объезда отсутствуют»: в Североуральском районе ограничили движение из-за затопления
18 июля 2026
18 июля 2026