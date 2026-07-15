Возрастное ограничение 18+

В Екатеринбурге на неделю изменится движение четырёх трамвайных маршрутов

14.13 Пятница, 24 июля 2026
Фото: Владислав Постников / Вечерние ведомости
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В Екатеринбурге на неделю закроют трамвайное движение на улице Блюхера, чтобы отремонтировать пути. Работы продлятся с 00.00 10 августа до 05.00 17 августа, сообщили в мэрии.

Ремонтировать трамвайные пути будут на участке улицы Блюхера от Комсомольской до Студенческой, и ограничения коснутся трамваев №№ 4, 5, 12 и 18.

Трамвай № 4 пойдет по следующему маршруту: остановка «Метро Ботаническая» – улицы Юлиуса Фучика – 8 Марта – Куйбышева – Луначарского – проспект Ленина – Гагарина – Уральская – Луначарского – Куйбышева – 8 Марта – Юлиуса Фучика – остановка «Метро Ботаническая»;

Трамвай № 5: остановка «Площадь 1-й Пятилетки» – проспект Космонавтов – улицы Уральская – Гагарина – Малышева – Сыромолотова – остановка «40 лет ВЛКСМ»;

Трамвай № 12: остановка «Дворец спорта» – улицы Московская – Челюскинцев – Луначарского – Тверитина – Мичурина – ЦПКиО – Мичурина – Тверитина – Луначарского – Куйбышева – Радищева – Московская – остановка «Дворец спорта»;

Трамвай № 18: остановка «Волгоградская» – улицы Викулова – Татищева – проспект Ленина – Гагарина – Малышева – Сыромолотова – остановка «40 лет ВЛКСМ».

Мероприятие для возрастной категории 18+

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Юлия Медведева © Вечерние ведомости
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10:04 Под Бисертью произошло смертельное ДТП с мотоциклистом
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