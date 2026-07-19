Из-за паводка в Верхней Сысерти закрыли детский лагерь

«Уважаемые родители! По природным причинам пятая смена отменяется»,

– говорится в сообщении.

– говорят спасатели.

«За прошедшие сутки от паводковых вод полностью освободились 10 частных жилых домов и 126 приусадебных участков в 15 населенных пунктах 13 муниципальных образований»,