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Из-за паводка в Верхней Сысерти закрыли детский лагерь

09.45 Пятница, 24 июля 2026
Фото: Владислав Постников / Вечерние ведомости
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Из-за паводка в Верхней Сысерти закрыли детский оздоровительный лагерь имени Титова. Об этом сообщили в группе самого лагеря во «ВКонтакте».

«Уважаемые родители! По природным причинам пятая смена отменяется»,

– говорится в сообщении.


В комментариях родители недоумевают по этому поводу. У людей сложилось впечатление, что погода начала налаживаться и реальных поводов отменять смену нет.

В МЧС пока не давали негативных прогнозов. По данным ведомства, паводковая обстановка стабилизируется.

«За прошедшие сутки от паводковых вод полностью освободились 10 частных жилых домов и 126 приусадебных участков в 15 населенных пунктах 13 муниципальных образований»,

– говорят спасатели.


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Юлия Медведева © Вечерние ведомости
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18:37 Директора рехаба «Свобода» арестовали в Сысерти
18:12 Второй за неделю свердловский мэр отправляется в отставку
17:45 У жителя Тугулымского района конфисковали квадроцикл за пьяную езду
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16:45 Горнодобывающая компания, в которую вложился шоумен Сергей Светлаков, стала микропредприятием
16:17 Алапаевец дошёл до Верховного суда, чтобы отменить штраф за отказ показывать полис ОСАГО
16:10 В Екатеринбурге впервые проведут международный студенческий турнир по фиджитал-бильярду
15:37 Автостанцию «Восточная» снесли в Екатеринбурге
15:10 «Весь урожай подлежит уничтожению». Роспотребнадзор запретил свердловчанам есть овощи с огородов после паводка
14:35 Свердловское «Яблоко» подало в облизбирком список кандидатов на сентябрьские выборы депутатов Заксобрания
14:11 Треть екатеринбуржцев планируют купить ещё один автомобиль
13:35 Православного священника из Верхотурья начали судить по новому уголовному делу за комментарии в Telegram
13:09 В Свердловской области за месяц построили 787 частных домов
12:46 Житель Гарей пойдёт под суд за ловлю рыбы сетями во время нереста
12:35 В Реже участок стоимостью более 2 млн рублей выбыл из муниципальной собственности из-за недостроя
11:47 Директор фирмы получил семь лет колонии за хищение 51 млн рублей при ремонте путепроводов
11:12 В Нижнем Тагиле мужчину отправили на принудительное лечение за разбитое головой стекло в здании СК
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