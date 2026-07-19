Возрастное ограничение 18+
Из-за паводка в Верхней Сысерти закрыли детский лагерь
Фото: Владислав Постников / Вечерние ведомости
Из-за паводка в Верхней Сысерти закрыли детский оздоровительный лагерь имени Титова. Об этом сообщили в группе самого лагеря во «ВКонтакте».
В комментариях родители недоумевают по этому поводу. У людей сложилось впечатление, что погода начала налаживаться и реальных поводов отменять смену нет.
В МЧС пока не давали негативных прогнозов. По данным ведомства, паводковая обстановка стабилизируется.
«Уважаемые родители! По природным причинам пятая смена отменяется»,
– говорится в сообщении.
В комментариях родители недоумевают по этому поводу. У людей сложилось впечатление, что погода начала налаживаться и реальных поводов отменять смену нет.
В МЧС пока не давали негативных прогнозов. По данным ведомства, паводковая обстановка стабилизируется.
«За прошедшие сутки от паводковых вод полностью освободились 10 частных жилых домов и 126 приусадебных участков в 15 населенных пунктах 13 муниципальных образований»,Мероприятие для возрастной категории 18+
– говорят спасатели.
Получать доступ к эксклюзивным и не только новостям Вечерних ведомостей быстрее можно, подписавшись на нас в сервисах «Новости в Дзене» и «Google Новости».
Поддержать редакцию
4 дома освободились от воды, 41 затопило: паводковая ситуация в Свердловской области за сутки
19 июля 2026
19 июля 2026