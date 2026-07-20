Возрастное ограничение 18+
Второй за неделю свердловский мэр отправляется в отставку
Фото: департамент информполитики Свердловской области
В Свердловской области в отставку отправляется второй мэр за неделю. Но если в случае с главой Первоуральска Игорем Кабцом, об отставке которого стало известно в понедельник, инициатором стал губернатор, то мэр Невьянска Александр Берчук подал заявление о своей отставке по собственному желанию в связи с состоянием здоровья. По крайней мере такая официальная версия, сообщило накануне местное издание «Местные ведомости».
«Ухожу по состоянию здоровья. Это правда, других причин нет. В жизни случались ситуации и посложнее, но тогда преодолевать их здоровье позволяло, сейчас – увы, нет».
— сказал «Местным ведомостям» Берчук.
Сегодня, в связи с заявлением Берчука, в Невьянской думе проводится внеочередное заседание для его рассмотрения.
Александр Берчук руководил Невьянским муниципалитетом с 2017 года. Мероприятие для возрастной категории 18+
«Ухожу по состоянию здоровья. Это правда, других причин нет. В жизни случались ситуации и посложнее, но тогда преодолевать их здоровье позволяло, сейчас – увы, нет».
— сказал «Местным ведомостям» Берчук.
Сегодня, в связи с заявлением Берчука, в Невьянской думе проводится внеочередное заседание для его рассмотрения.
Александр Берчук руководил Невьянским муниципалитетом с 2017 года. Мероприятие для возрастной категории 18+
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