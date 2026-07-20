В Екатеринбурге впервые проведут международный студенческий турнир по фиджитал-бильярду

Алина Иванова © Вечерние ведомости

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Первый международный турнир по фиджитал-бильярду среди студентов пройдёт в Екатеринбурге с 24 по 26 июля. Соревнования станут частью «Кубка мира» — «IV Кубка Главы Екатеринбурга», сообщили Вечерним ведомостям в пресс-службе УрФУ.Фиджитал-бильярд объединяет компьютерную игру и классический спорт. Сначала участники в течение 30 минут соревнуются за виртуальными бильярдными столами, а затем продолжают матч уже за настоящими. Результаты двух этапов суммируются.В турнире примут участие восемь команд из разных стран — по два человека в каждой. Игры пройдут по системе Double Elimination, при которой команда выбывает после двух поражений. Призовой фонд составит 100 тысяч рублей.Первые матчи начнутся 24 июля в 15:00 в клубе Public Club Billiards на Красноармейской, 10. Соревнования продолжатся 25 июля. Финалы и церемония награждения пройдут 26 июля в кампусе УрФУ на улице Универсиады, 7.Год назад в Екатеринбурге провели первый показательный матч по фиджитал-бильярду. Теперь эксперимент превратился в полноценный международный турнир. Мероприятие для возрастной категории 18+