Под Бисертью произошло смертельное ДТП с мотоциклистом





сообщили в областном УГИБДД. «На месте происшествия работают сотрудники Госавтоинспекции и следственно-оперативная группа, проводятся необходимые процессуальные действия»,

Юлия Медведева © Вечерние ведомости

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Под Бисертью, на 259-м километре трассы «Пермь – Екатеринбург» в Нижнесергинском районе, в смертельном ДТП столкнулись легковой автомобиль Lifan и мотоцикл Honda.По предварительным данным, водитель Lifan при перестроении не уступил дорогу попутному мотоциклу Honda, в результате чего произошло столкновение. В результате ДТП мотоциклист скончался на месте. Его личность устанавливается.Мероприятие для возрастной категории 18+