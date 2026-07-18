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Под Бисертью произошло смертельное ДТП с мотоциклистом
Иллюстрация: Андрей Гоголев / Вечерние ведомости
Под Бисертью, на 259-м километре трассы «Пермь – Екатеринбург» в Нижнесергинском районе, в смертельном ДТП столкнулись легковой автомобиль Lifan и мотоцикл Honda.
По предварительным данным, водитель Lifan при перестроении не уступил дорогу попутному мотоциклу Honda, в результате чего произошло столкновение. В результате ДТП мотоциклист скончался на месте. Его личность устанавливается.
По предварительным данным, водитель Lifan при перестроении не уступил дорогу попутному мотоциклу Honda, в результате чего произошло столкновение. В результате ДТП мотоциклист скончался на месте. Его личность устанавливается.
«На месте происшествия работают сотрудники Госавтоинспекции и следственно-оперативная группа, проводятся необходимые процессуальные действия»,Мероприятие для возрастной категории 18+
– сообщили в областном УГИБДД.
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