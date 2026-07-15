На ЕКАДе потеряли сбитую собаку

Антон Каптелов © Вечерние ведомости

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Дважды печальную историю поведал сегодня благотворительный фонд «ЗооЗащита». На Екатеринбургской кольцевой автодороге кто-то сбил и бросил умирать собаку. Проезжавший мимо москвич пытался спасти пса, но столкнулся с человеческим коварством.Как поясняют в «ЗооЗащите», сегодня, 23 июля, дальнобойщик из Москвы ехал по ЕКАДу и заметил сбитого пса. Мужчина остановился, но дозвониться до зоозащитников не смог и с удивлением узнал, что специальной службы на такие случаи в Екатеринбурге вообще нет. Единственное, что он сумел придумать, это найти в интернете адрес «ЗооЗащиты» и доверить вызванному таксисту отвезти туда страдающее животное.Самое неприятное, что собака так и не доехала до места. Более того, подлый таксист, видимо выбросив где-то по дороге собаку из машины, позвонил москвичу и наврал, будто зоозащитники требуют за помощь четыре тысячи рублей. Водитель-дальнобойщик, не заподозрив подвоха, перевёл деньги подлецу. Теперь таксист не отвечает на звонки.К счастью, сервис «Яндекс» уже вернул дальнобойщику и деньги за поездку, и те самые 4000 рублей, которые выманил водитель. Вот только собаку найти так и не могут. Сейчас сердобольный москвич пытается через службу поддержки получить маршрут, по которому двигался таксист, чтобы было понятно, где искать животное.«ЗооЗащита» сообщает, что изначально пса нашли в точке с координатами 56.744424, 60.537557, и поясняет, что место это находится после Мичуринского в сторону Солнечного, до Кольцевой развилки. В фонде очень надеются, что кто-то поможет прочесать местность и обследовать обочины ЕКАДа в сторону города. Надежда на то, что пёс всё же найдётся, ещё теплится. Связаться с «ЗооЗащитой» можно по телефону +79630325503. Мероприятие для возрастной категории 18+