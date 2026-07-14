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В Екатеринбурге по требованию прокуратуры ликвидировали четыре гигантские свалки

19.08 Четверг, 23 июля 2026
Фото: Владислав Постников / Вечерние Ведомости
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Свердловская природоохранная прокуратура добилась ликвидации четырёх свалок на территории Екатеринбурга. Их прокурорские работники обнаружили в ходе проверки.

Незаконные свалки находились возле станции Лечебная, у станции Путевка, а также на улицах Малопрудной и Бетонщиков. В сумме там скопилось почти две с половиной тысячи тонн мусора. Прокуроры не стали тянуть и пошли в суд, чтобы заставить ответственных за уборку действовать по закону. Иски направили в Министерство по управлению госимуществом Свердловской области, потому что именно на нём лежала обязанность следить за этими землями.

Кировский районный суд Екатеринбурга разобрался в ситуации и встал на сторону экологии. Судьи обязали министерство очистить все четыре проблемные точки, и ведомству пришлось подчиниться. В итоге надзорное ведомство добилось своего: горы мусора вывезли, а участки привели в более-менее божеский вид.

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Антон Каптелов © Вечерние ведомости
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16:17 Алапаевец дошёл до Верховного суда, чтобы отменить штраф за отказ показывать полис ОСАГО
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14:11 Треть екатеринбуржцев планируют купить ещё один автомобиль
13:35 Православного священника из Верхотурья начали судить по новому уголовному делу за комментарии в Telegram
13:09 В Свердловской области за месяц построили 787 частных домов
12:46 Житель Гарей пойдёт под суд за ловлю рыбы сетями во время нереста
12:35 В Реже участок стоимостью более 2 млн рублей выбыл из муниципальной собственности из-за недостроя
11:47 Директор фирмы получил семь лет колонии за хищение 51 млн рублей при ремонте путепроводов
11:12 В Нижнем Тагиле мужчину отправили на принудительное лечение за разбитое головой стекло в здании СК
10:23 Туристка погибла под упавшей берёзой во время сплава по Чусовой
09:15 В Серове девушка отдала знакомой долг наркотиками
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