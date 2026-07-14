В Екатеринбурге по требованию прокуратуры ликвидировали четыре гигантские свалки

Антон Каптелов © Вечерние ведомости

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Свердловская природоохранная прокуратура добилась ликвидации четырёх свалок на территории Екатеринбурга. Их прокурорские работники обнаружили в ходе проверки.Незаконные свалки находились возле станции Лечебная, у станции Путевка, а также на улицах Малопрудной и Бетонщиков. В сумме там скопилось почти две с половиной тысячи тонн мусора. Прокуроры не стали тянуть и пошли в суд, чтобы заставить ответственных за уборку действовать по закону. Иски направили в Министерство по управлению госимуществом Свердловской области, потому что именно на нём лежала обязанность следить за этими землями.Кировский районный суд Екатеринбурга разобрался в ситуации и встал на сторону экологии. Судьи обязали министерство очистить все четыре проблемные точки, и ведомству пришлось подчиниться. В итоге надзорное ведомство добилось своего: горы мусора вывезли, а участки привели в более-менее божеский вид. Мероприятие для возрастной категории 18+