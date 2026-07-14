Возрастное ограничение 18+
Присяжные вынесли обвинительный вердикт по делу об убийстве в 2003 году в Екатеринбурге
Иллюстрация: Андрей Гоголев / Вечерние ведомости
В Екатеринбурге коллегия присяжных заседателей вынесла обвинительный вердикт по уголовному делу об убийстве в 2003 году. Его рассматривали в Кировском районном суде.
По версии следствия, Ирина Трушкова, Сергей Киреев и Денис Погулко задумали ограбить знакомую Трушковой. Для этого, согласно материалам дела, Трушкова пригласила потерпевшую к себе в гости, чтобы вместе выпить. Однако, когда гостья переступила порог, перед ней оказалась не только Трушкова, но и двое мужчин, Киреев и Погулко. Втроём они потребовали отдать им её ювелирные украшения. Она отказала, и тогда соучастники стали бить её тупыми предметами, которые нашли в квартире.
Когда потерпевшая перестала подавать признаки жизни, с неё сняли все украшения, а потом расчленили её и спрятали части тела в разных местах района.
Сообщается, что присяжные пришли к выводу о виновности всей троицы. Также стало известно, что подсудимый Денис Погулко подписал контракт с министерством обороны РФ.
По версии следствия, Ирина Трушкова, Сергей Киреев и Денис Погулко задумали ограбить знакомую Трушковой. Для этого, согласно материалам дела, Трушкова пригласила потерпевшую к себе в гости, чтобы вместе выпить. Однако, когда гостья переступила порог, перед ней оказалась не только Трушкова, но и двое мужчин, Киреев и Погулко. Втроём они потребовали отдать им её ювелирные украшения. Она отказала, и тогда соучастники стали бить её тупыми предметами, которые нашли в квартире.
«Подавляя ее сопротивление, поочередно нанесли ей удары в область туловища. После полученных травм потерпевшая перестала оказывать сопротивление и упала на пол в квартире»,
– рассказали в пресс-службе районного суда.
Когда потерпевшая перестала подавать признаки жизни, с неё сняли все украшения, а потом расчленили её и спрятали части тела в разных местах района.
Сообщается, что присяжные пришли к выводу о виновности всей троицы. Также стало известно, что подсудимый Денис Погулко подписал контракт с министерством обороны РФ.
«На этом работа заседателей окончена, коллегия присяжных распущена. Судебное заседание продолжится сегодня в 11.30 в 104 зале»,Мероприятие для возрастной категории 18+
– сообщили в суде.
Получать доступ к эксклюзивным и не только новостям Вечерних ведомостей быстрее можно, подписавшись на нас в сервисах «Новости в Дзене» и «Google Новости».
Поддержать редакцию