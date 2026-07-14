Присяжные вынесли обвинительный вердикт по делу об убийстве в 2003 году в Екатеринбурге





рассказали в пресс-службе районного суда. «Подавляя ее сопротивление, поочередно нанесли ей удары в область туловища. После полученных травм потерпевшая перестала оказывать сопротивление и упала на пол в квартире»,





– сообщили в суде. «На этом работа заседателей окончена, коллегия присяжных распущена. Судебное заседание продолжится сегодня в 11.30 в 104 зале»,

Юлия Медведева © Вечерние ведомости

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В Екатеринбурге коллегия присяжных заседателей вынесла обвинительный вердикт по уголовному делу об убийстве в 2003 году. Его рассматривали в Кировском районном суде.По версии следствия, Ирина Трушкова, Сергей Киреев и Денис Погулко задумали ограбить знакомую Трушковой. Для этого, согласно материалам дела, Трушкова пригласила потерпевшую к себе в гости, чтобы вместе выпить. Однако, когда гостья переступила порог, перед ней оказалась не только Трушкова, но и двое мужчин, Киреев и Погулко. Втроём они потребовали отдать им её ювелирные украшения. Она отказала, и тогда соучастники стали бить её тупыми предметами, которые нашли в квартире.Когда потерпевшая перестала подавать признаки жизни, с неё сняли все украшения, а потом расчленили её и спрятали части тела в разных местах района.Сообщается, что присяжные пришли к выводу о виновности всей троицы. Также стало известно, что подсудимый Денис Погулко подписал контракт с министерством обороны РФ.Мероприятие для возрастной категории 18+