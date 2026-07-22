Жителям двух районов Екатеринбурга не хватает травмпунктов

Антон Каптелов © Вечерние ведомости

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Жалобы от жителей Ленинского и Академического районов Екатеринбурга на работу местных травмпунктов рассмотрели в областном Минздраве. В итоге спланированы меры по улучшению сложившейся ситуации.О том как решат проблемы жителей Ленинского и Академическом районов, рассказала в эфире телеканала ОТВ министр здравоохранения Свердловской области, кандидат медицинских наук Татьяна Савинова. Пока что для них работает единственный травмпункт на улице Академика Парина. Многим жителям добираться до него слишком далеко, да и он явно не справляется с приёмом всех нуждающихся. Уже сейчас пункт продлил время работы до восьми часов вечера. Это — первая срочная мера. Запланированы и другие.Как сообщила Татьяна Савинова, в планах — перевести работу травмпункта на Парина в круглосуточный режим. Для этого активно ищут врачей и договариваются со специалистами. Более того, с сентября должен выйти новый заведующий, который целиком сосредоточится на работе в шестой больнице. Ещё один травматологический пункт появится, когда достроят больницу №24 (строительство уже подходит к концу). Осенью там начнут принимать пациентов.Всего в городе, по словам Савиновой, работает восемь травмпунктов. Лишь половина из них принимает пациентов ночью и без выходных. Особенно остро нехватка круглосуточных точек приёма травмированных чувствуется именно в южной части Екатеринбурга. Меж тем, ежедневно в больницы с ушибами, переломами и растяжениями обращаются около восьмисот человек. Мероприятие для возрастной категории 18+