Возрастное ограничение 18+
«Весь урожай подлежит уничтожению». Роспотребнадзор запретил свердловчанам есть овощи с огородов после паводка
Фото: Вечерние ведомости
После контактов с паводковой водой в пострадавших от наводнения районах Свердловской области овощи, фрукты и и ягоды не должны употребляться в пищу — об этом рассказал замначальника Ирбитского территориального отдела Роспотребнадзора Олег Лебедев. По словам Лебедева, единственный допустимый путь — уничтожить урожай.
«Если на огороды зашла паводковая вода, то весь урожай подлежит уничтожению. Продукты дезинфицировать — это всё равно что играть в рулетку. Паводковая вода она очень специфична. Количество возбудителей потенциальных в ней безгранично. Такую дезинфекцию, чтобы убить каждый из них, невозможно сделать в домашних условиях. Абсолютно. Только автоклавирование — но понятно, что продукция с огорода не переживёт это»,
— заявил Лебедев.
Кроме того, надо уничтожить любые продукты и упаковку, которая соприкасалась с паводковыми водами.
«Если продукты питания соприкасались с паводковой водой, либо соприкасалась упаковка, такие продукты необходимо незамедлительно выбросить. Употреблению они не подлежат ни в коем случае»,
— сказал Лебедев.
Напомним, Ирбит и Ирбитский район в наибольшей степени пострадали от наводнения в Свердловской области — уровень воды в реке Нице поднялся выше всех фиксировавшихся ранее исторических значений. Мероприятие для возрастной категории 18+
«Если на огороды зашла паводковая вода, то весь урожай подлежит уничтожению. Продукты дезинфицировать — это всё равно что играть в рулетку. Паводковая вода она очень специфична. Количество возбудителей потенциальных в ней безгранично. Такую дезинфекцию, чтобы убить каждый из них, невозможно сделать в домашних условиях. Абсолютно. Только автоклавирование — но понятно, что продукция с огорода не переживёт это»,
— заявил Лебедев.
Кроме того, надо уничтожить любые продукты и упаковку, которая соприкасалась с паводковыми водами.
«Если продукты питания соприкасались с паводковой водой, либо соприкасалась упаковка, такие продукты необходимо незамедлительно выбросить. Употреблению они не подлежат ни в коем случае»,
— сказал Лебедев.
Напомним, Ирбит и Ирбитский район в наибольшей степени пострадали от наводнения в Свердловской области — уровень воды в реке Нице поднялся выше всех фиксировавшихся ранее исторических значений. Мероприятие для возрастной категории 18+
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