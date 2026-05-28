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Екатеринбурженку, обвиняемую в организации убийства бывшего сожителя, оправдали
Иллюстрация: Андрей Гоголев / Вечерние ведомости
Жительницу Екатеринбурга Наталью Исаеву, которую обвиняли в том, что она якобы наняла человека, чтобы убить бывшего сожителя и отца своего ребёнка, оправдали.
По версии обвинения, женщина из-за неприязни к бывшему сожителю и конфликтов из-за встреч с их общим ребёнком обратилась к «наёмному убийце», пообещав 276 998 рублей за смерть мужчины. Однако «наёмник» не стал исполнять заказ. Вместо этого он предупредил мужчину, и тот обратился в полицию.
По ходатайству подсудимой уголовное дело рассматривалось с участием присяжных заседателей, и сегодня коллегия присяжных пришла к выводу, что события преступления не было, в связи с чем оправдали женщину, сообщили в Кировском районном суде.
Наталью Исаеву коллегия присяжных оправдала во второй раз, сообщила «Е1» адвокат женщины Евгения Кротова. Предыдущий оправдательный приговор присяжные вынесли в конце 2025 года, но его отменили, вернув дело на новое рассмотрение. Мероприятие для возрастной категории 18+
По версии обвинения, женщина из-за неприязни к бывшему сожителю и конфликтов из-за встреч с их общим ребёнком обратилась к «наёмному убийце», пообещав 276 998 рублей за смерть мужчины. Однако «наёмник» не стал исполнять заказ. Вместо этого он предупредил мужчину, и тот обратился в полицию.
По ходатайству подсудимой уголовное дело рассматривалось с участием присяжных заседателей, и сегодня коллегия присяжных пришла к выводу, что события преступления не было, в связи с чем оправдали женщину, сообщили в Кировском районном суде.
Наталью Исаеву коллегия присяжных оправдала во второй раз, сообщила «Е1» адвокат женщины Евгения Кротова. Предыдущий оправдательный приговор присяжные вынесли в конце 2025 года, но его отменили, вернув дело на новое рассмотрение. Мероприятие для возрастной категории 18+
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