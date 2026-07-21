Свердловские железнодорожники поделились печальной статистикой

Антон Каптелов © Вечерние ведомости

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Статистика, которую только что обнародовала администрация Свердловской железной дороги, тревожит печальными цифрами. Оказывается, только за первые шесть месяцев 2026 года автомобилисты умудрились нарушить правила дорожного движения на железнодорожных переездах более четырёхсот раз.Три из указанных сотен инцидентов оказались наиболее серьёзными, практически — катастрофическими: по вине водителей произошло два столкновения непосредственно на переездах и ещё одно — уже вне зоны переезда, прямо на путях перегона. В этих авариях пострадали два человека, и чудом обошлось без погибших. Железнодорожники передали все данные о нарушителях в ГИБДД, чтобы те приняли меры и наказали лихачей.Главные причины ДТП на переездах: проезд на красный сигнал светофора, наглый объезд уже опускающегося шлагбаума и попытки перескочить пути где попало, лишь бы не ждать прохождения поезда. Инструментов для борьбы с такими нарушениями у железнодорожников немного. В компании «Свердловская железная дорога» регулярно проводят разъяснительные беседы с водителями, да — как было указано выше — передают информацию о наиболее злостных нарушителях в соответствующие органы. Мероприятие для возрастной категории 18+