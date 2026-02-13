Возрастное ограничение 18+
Подростки из Екатеринбурга отправлены под домашний арест за нападение с ракетницей и баллончиком
Иллюстрация: Вечерние ведомости
Верх-Исетский районный суд Екатеринбурга избрал меру пресечения подросткам, обвиняемым в нападении на мужчину на улице Шаумяна. По версии следствия, вечером 16 февраля несколько молодых людей в возрасте от 15 до 18 лет обрызгала неизвестного им мужчину перцовым баллончиком, а затем произвела выстрел из предмета, похожего на пистолет. Об этом сообщили в объединённой пресс-службе судов Свердловской области.
Следствием им предъявлено обвинение по части 2 статьи 213 УК РФ — хулиганство с применением предметов, используемых как оружие.
Суд отказал в удовлетворении ходатайства следователя о заключении под стражу четырёх обвиняемых, трое из которых несовершеннолетние. Им назначен домашний арест до 18 апреля с ограничениями, предусмотренными пунктами 3–5 части 6 статьи 105.1 УПК РФ.
Один из вариантов произошедшего, публикуемый местными СМИ, предполагает, что молодые люди заметили пострадавшего в ТЦ GoodMart и преследовали его до сквера на Шаумяна. В сквере один из юношей выстрелил ему в голову из ракетницы, после чего распылил в лицо перцовый баллончик. Пострадавшего осмотрели в больнице №23 и отпустили домой после лечения химического ожога глаз и ожога шеи.
