Ещё двум подросткам, обвиняемым в нападении с ракетницей в Екатеринбурге, избрали меру пресечения
Фото: Владислав Постников / Вечерние ведомости
В Екатеринбурге избрали меру пресечение ещё двум подросткам, которых следствие считает причастными к нападению с ракетницей и перцовым баллончиком в сквере на улице Шаумяна.
В объединённой пресс-службе судов сообщили, что одному из них 14 лет, а другому 17. Им предъявлено обвинение по части 2 статьи 213 УК РФ – «Хулиганство с применением предметов, используемых в качестве оружия».
«Сегодня Верх-Исетский районный суд Екатеринбурга избрал 14-летнему подростку меру пресечения в виде запрета определенных действий, его 17-летнему товарищу – домашний арест на срок по 18 апреля 2026 года»,
– рассказали в пресс-службе.
