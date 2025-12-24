Обвиняемую в мошенничестве блогершу Уланову оставили под стражей





сообщили в пресс-службе суда. «Рассмотрев материалы дела, выслушав доводы адвоката, мнение прокурора и потерпевших, возражавших против удовлетворения жалобы, суд апелляционной внес изменение в постановление суда первой инстанции в части исчисления общего срока заключения под стражу. Дата, по которую Уланова будет находиться в следственном изоляторе, при этом оставлена прежней – 1 марта 2026 года»,

Юлия Медведева © Вечерние ведомости

Уральская блогерша и основательница интернет-магазина «Ulanova Бюро» Екатерина Уланова, которую обвиняют в обмане покупателей, останется в СИЗО.В ноябре этого года Верх-Исетский районный суд Екатеринбурга продлил Екатерине Улановой срок содержания под стражей по 1 марта 2026 года. Адвокат подал на решение суда апелляционную жалобу, в которой просил изменить подзащитной меру пресечения, на несвязанную с заключением под стражу.Свердловский областной суд не нашёл оснований, чтобы отпустить Уланову, но изменил постановление.Улановой вменяют 522 эпизода по части 4 статьи 159 УК РФ (организованной группой либо в особо крупном размере – более 1 миллиона рублей), 6 — по части 2 статьи 159 (в значительном ущербе – от 5 до 250 тысяч рублей) и 4 — по части 1 статьи 159 (базовый состав).