Жителя Верхней Пышмы арестовали за убийство 25-летней давности

Богдановичский городской суд принял решение о заключении под стражу жителя Верхней Пышмы. Мужчина обвиняется в убийстве, совершенном четверть века назад.Суд удовлетворил ходатайство следственных органов, избрав в отношении Александра Хохлова меру пресечения в виде содержания под стражей. Мужчину подозревают в совершении особо тяжкого преступления, предусмотренного пунктом «д» части 2 статьи 105 УК РФ (убийство, совершенное с особой жестокостью).По версии следствия, жуткое преступление было совершено около 25 лет назад на территории города Богданович. Обвиняемый, используя обрез, выстрелил в грудь мужчине, причем расправа произошла на глазах у несовершеннолетней дочери потерпевшего. От полученного огнестрельного ранения мужчина скончался на месте. На протяжении многих лет это убийство оставалось нераскрытым, однако спустя четверть века следствию удалось выйти на след предполагаемого преступника.Суд избрал Александру Хохлову меру пресечения в виде заключения под стражу до 17 апреля 2026 года. В настоящее время решение суда еще не вступило в законную силу, поэтому стороны защиты имеют право обжаловать его в установленном порядке. Расследование уголовного дела продолжается, следователям предстоит тщательно проверить все обстоятельства произошедшего и собрать неопровержимые доказательства причастности обвиняемого к убийству многолетней давности. Мероприятие для возрастной категории 18+