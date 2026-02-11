Возрастное ограничение 18+

Жителя Верхней Пышмы арестовали за убийство 25-летней давности

21.17 Пятница, 20 февраля 2026
Иллюстрация: Андрей Гоголев / Вечерние Ведомости
Стать нашим партнером
Поддержать редакцию
Богдановичский городской суд принял решение о заключении под стражу жителя Верхней Пышмы. Мужчина обвиняется в убийстве, совершенном четверть века назад.

Суд удовлетворил ходатайство следственных органов, избрав в отношении Александра Хохлова меру пресечения в виде содержания под стражей. Мужчину подозревают в совершении особо тяжкого преступления, предусмотренного пунктом «д» части 2 статьи 105 УК РФ (убийство, совершенное с особой жестокостью).

По версии следствия, жуткое преступление было совершено около 25 лет назад на территории города Богданович. Обвиняемый, используя обрез, выстрелил в грудь мужчине, причем расправа произошла на глазах у несовершеннолетней дочери потерпевшего. От полученного огнестрельного ранения мужчина скончался на месте. На протяжении многих лет это убийство оставалось нераскрытым, однако спустя четверть века следствию удалось выйти на след предполагаемого преступника.

Суд избрал Александру Хохлову меру пресечения в виде заключения под стражу до 17 апреля 2026 года. В настоящее время решение суда еще не вступило в законную силу, поэтому стороны защиты имеют право обжаловать его в установленном порядке. Расследование уголовного дела продолжается, следователям предстоит тщательно проверить все обстоятельства произошедшего и собрать неопровержимые доказательства причастности обвиняемого к убийству многолетней давности.

Мероприятие для возрастной категории 18+

Получать доступ к эксклюзивным и не только новостям Вечерних ведомостей быстрее можно, подписавшись на нас в сервисах «Новости в Дзене» и «Google Новости».
Антон Каптелов © Вечерние ведомости
Поддержать редакцию

Похожие материалы
Адвокат и двое сообщников обвиняются в подкупе свидетеля в Екатеринбурге
11 февраля 2026
Екатеринбурженку обвинили в убийстве 29-летней давности
13 февраля 2026
В Екатеринбурге женщину подозревают в хищении 1,2 миллиона рублей в ТЦ
20 февраля 2026
Обвиняемого в подкупе адвоката отправили под домашний арест в Екатеринбурге
12 февраля 2026

Оставить комментарий

    • bowtiesmilelaughingblushsmileyrelaxedsmirk
      heart_eyeskissing_heartkissing_closed_eyesflushedrelievedsatisfiedgrin
      winkstuck_out_tongue_winking_eyestuck_out_tongue_closed_eyesgrinningkissingstuck_out_tonguesleeping
      worriedfrowninganguishedopen_mouthgrimacingconfusedhushed
      expressionlessunamusedsweat_smilesweatdisappointed_relievedwearypensive
      disappointedconfoundedfearfulcold_sweatperseverecrysob
      joyastonishedscreamtired_faceangryragetriumph
      sleepyyummasksunglassesdizzy_faceimpsmiling_imp
      neutral_faceno_mouthinnocent
Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив

Рейдерским захватом пытаются выставить в Невьянске попытки предпринимателя защитить свои имущественные права

Рассказываем, как в борьбе за помещения у уральца сначала забрали свободу, а теперь пытаются отобрать и бизнес
Новости дня
  • Свердловская область
  • Россия и мир
  • Все новости
21:17 Жителя Верхней Пышмы арестовали за убийство 25-летней давности
20:17 Пожар в Пригородном районе лишил жизни мужчину и его несовершеннолетнего сына
19:38 В Екатеринбурге суд арестовал двух водителей за упорное нежелание снимать тонировку
19:15 Суд ужесточил приговор свердловскому агропромышленному экс-чиновнику
18:51 Свердловская железная дорога круглосуточно борется со снегопадами
18:32 В Екатеринбурге бесплатно покажут культовый фильм Сергея Соловьёва
17:35 О метели и сильном ветре предупреждают синоптики в Свердловской области
17:13 В Артёмовском суд прекратил уголовное преследование школьника за лжеминирование
17:09 УГМК-университет выиграл премию за «Инженерную школу» школьникам
15:58 Зооволонтёры сообщают о плачевном состоянии животных в камышловском приюте
15:16 Почти на 70% выросло число резюме от ищущих работу в возрасте 55-64 лет
13:58 Главврача серовской больницы оштрафовали за долгий ответ на письмо
13:46 У екатеринбурженки отказали почки из-за бесконтрольного приёма обезболивающих
13:24 СМИ сообщают об уничтожении 26 тонн молока в Свердловской области
12:20 Транспортная прокуратура начала проверку из-за задержки рейса «Екатеринбург – Сочи»
11:51 «Дутая статистика вместо схемы НТО». Конфликт властей Екатеринбурга с киоскерами усугубляется
11:49 Нетрезвого водителя остановили сотрудники ДПС на пути в ночной клуб в Сухом Логу
11:03 На фоне снегопадов в Свердловской области вырос спрос на машинистов уборочной техники
10:43 Экс-сотрудницу Ростехнадзора приговорили к лишению свободы за взятку в Екатеринбурге
10:07 Пожар в частном доме на улице Горняков в Асбесте унёс жизнь женщины
09:50 Директора строительной компании признали виновным в обрушении крыши цеха в Нижнем Тагиле
09:05 В Екатеринбурге женщину подозревают в хищении 1,2 миллиона рублей в ТЦ
08:55 В Екатеринбурге пропал 14-летний мальчик в синей куртке
21:50 В «Атомстройкомплексе» прокомментировали иск Генпрокуратуры о национализации
21:03 Таможенники Кольцово задержали пассажира с семью килограммами насвая
20:36 Жители Екатеринбурга совершают в онлайне в среднем около семи покупок в месяц
Все новости Свердловской области
23:38 В Верховном Суде заявили, что управляющие компании должны полностью возмещать ущерб за плохие услуги
18:32 До 8 марта на Авито будет идти «Хватамба»
16:18 Эксперты Авито рассказали о тенденциях рынка сельхозтехники на выставке AGRAVIA-2026
14:09 Авито продлил срок приёма заявок в «ПредприниМаму»
13:30 На Авито нашли работу для смешариков
17:34 Предприниматели поделились формулами успеха в подкасте «Решено» от Авито
16:34 Авито и «Ёлки 12» запустили проект в поддержку пожилых людей
14:09 Количество заказов с доставкой на Авито за год выросло на 30%
17:07 «Авито Авто»: ИИ меняет автобизнес, 85% ищут машины онлайн
17:18 88% российских юристов используют ИИ в работе
16:30 Для мам-предпринимательниц запустили бесплатную программу «ПредприниМама»
12:54 Зимние холода увеличили продажи пауэрбанков на треть
17:12 Авито Работа провела сессию «Рабочий – класс!» на Всероссийском кадровом форуме
17:03 «Зумеры» стали чаще выбирать рабочие специальности
13:56 «Авито Авто» и звезда «Тачки на прокачку» Xzibit обновляют легендарную «Волгу»
15:38 Россияне потратили свыше 11 млрд рублей на онлайн-распродаже
16:30 «Авито» вводит систему верификации приютов и зооволонтеров
13:01 Авито присоединилась к российскому Альянсу в сфере искусственного интеллекта
11:47 На Авито Авто внедрили автоматическое распознавание госномеров при подаче объявлений
10:10 Спрос на специалистов с навыками ИИ в России вырос почти вдвое
11:28 Сергей Пустыльник назначен старшим директором по операциям, Центра клиентского серивиса и логистики Авито
14:23 Авито Услуги и партнёры объявили о старте просветительской инициативы «Безопасный ремонт»
14:53 Авито запустил подкаст с практическими советами для предпринимателей
15:29 Авито запустил кампанию о защите персональных данных «Дом для данных»
12:48 В Москве обсудили тренды и технологии авторынка на конференции «Авито Авто»
16:44 Авито запустили нейросети для оценки автомобилей в «Гараже»
Все новости России и мира
21:17 Жителя Верхней Пышмы арестовали за убийство 25-летней давности
20:17 Пожар в Пригородном районе лишил жизни мужчину и его несовершеннолетнего сына
19:38 В Екатеринбурге суд арестовал двух водителей за упорное нежелание снимать тонировку
19:15 Суд ужесточил приговор свердловскому агропромышленному экс-чиновнику
18:51 Свердловская железная дорога круглосуточно борется со снегопадами
18:32 В Екатеринбурге бесплатно покажут культовый фильм Сергея Соловьёва
17:35 О метели и сильном ветре предупреждают синоптики в Свердловской области
17:13 В Артёмовском суд прекратил уголовное преследование школьника за лжеминирование
17:09 УГМК-университет выиграл премию за «Инженерную школу» школьникам
15:58 Зооволонтёры сообщают о плачевном состоянии животных в камышловском приюте
15:16 Почти на 70% выросло число резюме от ищущих работу в возрасте 55-64 лет
13:58 Главврача серовской больницы оштрафовали за долгий ответ на письмо
13:46 У екатеринбурженки отказали почки из-за бесконтрольного приёма обезболивающих
13:24 СМИ сообщают об уничтожении 26 тонн молока в Свердловской области
12:20 Транспортная прокуратура начала проверку из-за задержки рейса «Екатеринбург – Сочи»
11:51 «Дутая статистика вместо схемы НТО». Конфликт властей Екатеринбурга с киоскерами усугубляется
11:49 Нетрезвого водителя остановили сотрудники ДПС на пути в ночной клуб в Сухом Логу
11:03 На фоне снегопадов в Свердловской области вырос спрос на машинистов уборочной техники
10:43 Экс-сотрудницу Ростехнадзора приговорили к лишению свободы за взятку в Екатеринбурге
10:07 Пожар в частном доме на улице Горняков в Асбесте унёс жизнь женщины
09:50 Директора строительной компании признали виновным в обрушении крыши цеха в Нижнем Тагиле
09:05 В Екатеринбурге женщину подозревают в хищении 1,2 миллиона рублей в ТЦ
08:55 В Екатеринбурге пропал 14-летний мальчик в синей куртке
21:50 В «Атомстройкомплексе» прокомментировали иск Генпрокуратуры о национализации
21:03 Таможенники Кольцово задержали пассажира с семью килограммами насвая
20:36 Жители Екатеринбурга совершают в онлайне в среднем около семи покупок в месяц
Все новости
Работая с этим сайтом, вы даете свое согласие на использование файлов cookies. Статистика использования сайта отправляется в Google и Yandex. Политика конфиденциальности
OK