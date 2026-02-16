Обвиняемому в убийстве семи человек в 1993 году в Каменске-Уральском вынесли приговор

«Красногорский районный суд назначил Виктору Петриченко наказание в виде 14 лет 11 месяцев лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима. Также суд взыскал с осуждённого в пользу потерпевшей компенсацию морального вреда в размере 10 миллиона рублей»,