Обвиняемому в убийстве семи человек в 1993 году в Каменске-Уральском вынесли приговор
Фото: Красногорский районный суд Каменска-Уральского
Виктору Петриченко, обвиняемому в убийстве семьи из семи человек в новогоднюю ночь на 1 января 1993 года в Каменске-Уральском, вынесли приговор.
Напомним, согласно материалам дела, Петриченко случайно встретился с семьёй на вокзале. Ему предложили присоединиться к семейному празднику, он согласился и, воспользовавшись доверием, подлил взрослым клофелин в алкоголь. Когда они уснули, он расправился сначала с ними, а потом с детьми. Мотивом было ограбление.
Его признали виновным в умышленном убийстве из коростных побуждений с целью скрыть или облегчить другое преступление (пп. «а», «е», «з» ст. 102 УК РСФСР).
Осуждённый признал вину в полном объёме.
Отмечается, что раскрыть преступление удалось благодаря новым методикам при проведении молекулярно-генетической экспертизы.
«Красногорский районный суд назначил Виктору Петриченко наказание в виде 14 лет 11 месяцев лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима. Также суд взыскал с осуждённого в пользу потерпевшей компенсацию морального вреда в размере 10 миллиона рублей»,
– сообщили в областной прокуратуре.
