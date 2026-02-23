В Сухом Логу водитель Chevrolet сбил 63-летнюю женщину





– сообщили Вечерним ведомостям в УГИБДД по Свердловской области. «В результате ДТП пешеход получила травмы и была доставлена бригадой скорой медицинской помощи в Сухоложскую больницу для обследования и оказания необходимой помощи»,

Юлия Медведева © Вечерние ведомости

Во вторник, 24 февраля, утром, примерно в 08.20, в Сухом Логу на улице Кунарская 43-летний водитель Chevrolet сбил 63-летнюю женщину, переходившую дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу.По предварительным данным, водитель не убедился в отсутствии людей на пешеходном переходе.Установлено, что за семь лет водительского стажа он не привлекался к административной ответственности за нарушения ПДД. Мероприятие для возрастной категории 18+