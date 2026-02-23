Возрастное ограничение 18+
В Сухом Логу водитель Chevrolet сбил 63-летнюю женщину
Фото: УГИБДД по Свердловской области
Во вторник, 24 февраля, утром, примерно в 08.20, в Сухом Логу на улице Кунарская 43-летний водитель Chevrolet сбил 63-летнюю женщину, переходившую дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу.
По предварительным данным, водитель не убедился в отсутствии людей на пешеходном переходе.
Установлено, что за семь лет водительского стажа он не привлекался к административной ответственности за нарушения ПДД.
«В результате ДТП пешеход получила травмы и была доставлена бригадой скорой медицинской помощи в Сухоложскую больницу для обследования и оказания необходимой помощи»,
– сообщили Вечерним ведомостям в УГИБДД по Свердловской области.
