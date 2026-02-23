В Екатеринбурге спасают брошенного канадского cфинкса с травмой челюсти

карты ВТБ и Тинькофф, привязанные к номеру 89126025666 (Андрей Владимирович Б., директор БФПТЖ «Клякса»);

филиал «Центральный» Банка ВТБ (ПАО),

корреспондентский счет

№ 30101810145250000411,

БИК 044525411,

ИНН банка 7702070139,

КПП банка 770943002

ОКПО 01929672

Расчетный счет

40701810700630000007, ИНН 6678106326, КПП 667801001

Благотворительный фонд «Клякса»

Антон Каптелов © Вечерние ведомости

Кошку породы канадский сфинкс по имени Оселия нашли в одном из кафе в центре Екатеринбурга. Туда её подкинули неизвестные. Нашедшие сразу обратили внимание на следы зелёнки, а присмотревшись, заметили у кошки серьёзную травму.В ветеринарной клинике у Оселии диагностировали повреждение мягких тканей нижней челюсти. Откуда взялась эта травма и что предшествовало появлению кошки в кафе, остаётся только догадываться. Ясно одно — нормального лечения она своевременно не получила, что привело к началу некроза.Сейчас Оселия получает необходимое лечение: противовоспалительную терапию и регулярные обработки раны. После того, как удастся снять воспалительный процесс, животное будет прооперировано. «Звериные» врачи предполагают провести некрэктомию (удаление омертвевших тканей) и ушить кожный дефект нижней челюсти. В ходе операции также планируется рассмотреть вопрос об установке эзофагостомы – специального пищеводного зонда, который позволил бы контролировать вторичную травматизацию и загрязнение раны пищей.Изначально операцию планировали на 19 февраля. Однако планы пришлось скорректировать: несмотря на то, что Оселия чувствует себя неплохо и у неё сохраняется хороший аппетит, анализы крови показывает падение уровня красной крови. В такой ситуации проводить операцию слишком рискованно, поэтому с хирургией решено повременить.Нахождение Оселии в стационаре – жизненная необходимость, за её состоянием круглосуточно следят врачи. Но содержание в клинике, анализы и лечение требуют значительных средств, а у благотворительного фонда «Клякса», который взял под опеку травмированного сфинкса, на стационаре находится ещё два животных. Поэтому объявлен сбор средств для Оселии.Реквизиты для финансовой помощи прежние:Мероприятие для возрастной категории 18+