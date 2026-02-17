МТС обеспечила связью ключевой логистический центр Антарктиды

«Развитие полярной инфраструктуры — это не просто сложная задача, но и важный вклад в цифровизацию Антарктического региона, где изучают климатические изменения, биологические процессы и геофизические явления, оказывающие влияние на всю планету»,



— поясняет значимость события директор МТС в Свердловской области Андрей Елизаров.

Антон Каптелов © Вечерние ведомости

Цифровая экосистема МТС расширила покрытие телекоммуникационной сети на полярной станции Прогресс. Тем самым удалось обеспечить стабильной сотовой связью район бухты Тала — важнейший логистический пункт Российской антарктической экспедиции.Строительство сети на Прогрессе велось в рамках 71-й Российской антарктической экспедиции. Специалисты компании построили базовую станцию на Прогрессе и организовали радиорелейную линию связи протяженностью 13 километров до стоянки судов в бухте. Такое решение позволило обеспечить сигнал там, где прокладка оптоволоконного кабеля невозможна из-за ледников и сложного рельефа. Теперь в месте прибытия судов и грузов доступны стабильная голосовая связь стандарта GSM и мобильный интернет.Связь МТС охватывает не только территорию научной базы и аэродрома «Зенит», но и ходовые рубки научно-экспедиционных судов «Академик Трешников» и «Академик Федоров», а также значительную область полуострова Сторнес, где учёные проводят сезонные полевые исследования. Во время работ исследователи и инженеры могут звонить и пользоваться передачей данных. Помимо Прогресса МТС обеспечивает голосовой связью и мобильным интернетом ещё четыре круглогодичных российских станций: Мирный, Восток, Новолазаревская и Беллинсгаузен.Прогресс, расположенный на берегу залива Прюдс, является важнейшим логистическим узлом на востоке Антарктиды — столицей Российской антарктической экспедиции. Отсюда исследователи и грузы отправляются на базу Восток, известную как полюс холода Земли. Круглогодично на станции реализуются научные проекты по биологии, гидрологии и океанологии.