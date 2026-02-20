Чиновница Ростехнадзора получила пять лет колонии за взятки

Антон Каптелов © Вечерние ведомости

Поддержать редакцию

В Екатеринбурге вынесен приговор бывшему сотруднику Уральского управления Ростехнадзора. Женщина помогала сдавать экзамены по промышленной безопасности за деньги.Нина Коробицына занимала должность старшего специалиста 1 разряда и входила в состав аттестационной комиссии Управления, проверявшей знания работников организаций в области промышленной безопасности. От решений комиссии зависит допуск специалистов к работе на опасных производственных объектах. По данным суда, в период с января по декабрь 2024 года Коробицына получила взятки на общую сумму более полутора миллионов рублей. За эти деньги она соглашалась закрывать глаза на списывание во время проведения экзаменов. Схема работала через знакомых, которые рекомендовали чиновнице «нужных» клиентов, желающих получить заветный допуск без лишних усилий и реальной проверки знаний. Всего следствием было доказано получение Коробицыной взяток в 75 эпизодах.Действия экс-чиновницы квалифицированы по двум статьям Уголовного кодекса: часть 3 статьи 290 (получение взятки) и часть 1 статьи 291.2 (мелкое взяточничество). Обвинение насчитало 60 преступлений по первой категории и 15 по второй. Сама женщина полностью признала вину и пошла на сотрудничество со следствием, заключив досудебное соглашение.Верх-Исетский районный суд признал Нину Коробицыну виновной в получении взяток в особо крупном размере и назначил ей наказание в виде пяти лет лишения свободы с отбыванием в колонии общего режима. Кроме того, осужденная обязана выплатить штраф в размере 500 тысяч рублей. Также она лишена права в течение трех лет занимать должности на государственной службе, связанные с организационно-распорядительными функциями. Однако в связи с наличием у Коробицыной несовершеннолетнего ребенка суд применил отсрочку отбывания наказания. На основании части 1 статьи 82 УК РФ реальное лишение свободы отложено до момента достижения ребёнком осужденной возраста 14 лет. Штраф при этом должен быть уплачен в течение 60 дней с момента вступления приговора в силу (а это случится через 15 суток). Мероприятие для возрастной категории 18+