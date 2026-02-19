В Свердловской области ищут брошенного хозяевами кота

Антон Каптелов © Вечерние ведомости

В минувшее воскресенье в Свердловской области произошла трагическая история. «Добрые» хозяева, узнав о тяжёлом диагнозе питомца, выбросили кота-красавца на произвол судьбы.У белого котика в ветеринарной клинике выявили мочекаменную болезнь. Это требовало лечения и повышенного внимания к животному. Владельцы сочли это для себя слишком хлопотным и не придумали ничего лучше, как вывезти его подальше от дома и оставить на улице. Теперь бедолагу ищут посторонние люди, сочувствующие ему как родному.Кота предположительно выкинули возле посёлка Зюзельский, что в Полевском муниципальном округе, или по дороге к нему. Особые приметы: на коте был надет коричневый ошейник от блох с оранжевыми полосками. Предположительно, кот сейчас напуган и может не даваться в руки. Поэтому нашедших его просят не пытаться поймать животное, а срочно сообщить о его местонахождении по номеру телефона +7 904 388-82-98. Мероприятие для возрастной категории 18+