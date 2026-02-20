Возрастное ограничение 18+
Для экс-замглавы свердловского МинЖКХ Кислицына запросили 13 лет колонии строгого режима
Фото: Владислав Постников / Вечерние ведомости
В Верх-Исетском районном суде Екатеринбурга прошли прения по делу бывшего заместителя министра энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Свердловской области Андрея Кислицына и его знакомого Павла Мякишева, обвиняемых в коррупции.
Как сообщили в прокуратуре Свердловской области, прокурор запросил для Кислицына 13 лет лишения свободы в колонии строгого режима, штраф в двухкратном размере суммы взятки и запрет занимать должности на госслужбе или руководящие посты на 15 лет. Для Мякишева – 10 лет того же режима, аналогичный штраф и запрет на 7 лет. Свою вину обвиняемые не признают.
Согласно материалам дела, с декабря 2022 года по апрель 2024 года Кислицын через Мякишева получил от производителя светотехнического оборудования 1,9 миллиона рублей. Ещё 2 миллиона рублей оставил себе Мякишев за посредничество. Следствие считает, что деньги передали за содействие в заключении контрактов на поставку оборудования – напрямую с подведомственными муниципалитетам предприятиями и через победителей аукционов.
