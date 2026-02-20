Возрастное ограничение 18+
В Музее Андеграунда покажут фильм о легенде уральской поэзии Романе Тягунове
Фото: Владислав Постников / Вечерние Ведомости
В Екатеринбурге состоится специальный показ документального фильма, посвященного культовой фигуре уральской литературы. Картина «Роман Тягунов», снятая в 2024 году, расскажет о жизни и творчестве поэта, без которого невозможно представить поэтический ландшафт конца XX века.
Роман Тягунов — имя, ставшее знаковым для нескольких поколений литераторов Свердловска и Екатеринбурга. Он был ведущим автором Уральской Поэтической Школы и другом Бориса Рыжего. Модернистская, метафизическая поэзия Тягунова стала образцом и точкой отсчета для целой плеяды авторов, включая Олега Дозморова и Дмитрия Рябоконя.
Посвящённый Роману Тягунову документальный фильм — это попытка исследовать истоки его уникальной поэзии. Создатели картины вместе со зрителями заглядывают в творческую лабораторию поэта.
Показ фильма «Роман Тягунов» запланирован в Музее Андеграунда на 4 марта. Начало в 19.00. На сеансе будут присутствовать участники и исследователями той эпохи. Гостями спецпоказа станут поэт и преподаватель Андрей Санников, один из создателей легендарной Уральской поэтической школы, а также автор сценария фильма, культуролог Георгий Цеплаков. Вместе со зрителями они обсудят творчество Романа Тягунова и феномен Уральской Поэтической Школы. Билеты уже продаются на сайте Музея. Мероприятие для возрастной категории 18+
