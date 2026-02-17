Суд обязал застройщика выплатить тагильчанам более 11 миллионов

Антон Каптелов © Вечерние ведомости

В Нижнем Тагиле закончилось судебное дело об обмане в сфере строительства. Ответчиком выступала компания «Ви-Строй», а истцами — клиенты, недовольные её работой.Многомиллионные убытки понесла семья из Нижнего Тагила, мечтавшая о собственном доме. Супруги заключили договор с ООО «Ви-Строй», но в итоге остались без жилья, без денег и с кредитными обязательствами перед банком.История началась в марте 2024 года, когда семья подписала договор подряда и доверила строительной организации возведение дома. Заказчики добросовестно вложили в стройку 5,5 миллиона рублей, взятых в кредит, и рассчитывали устроить новоселье в июне 2025 года. Однако планы рухнули, когда подрядчик не только сорвал все сроки сдачи объекта, но и вовсе перестал появляться на площадке.Отчаявшиеся супруги пытались решить вопрос мирно и подписали с компанией соглашение о расторжении договора. Строительная фирма обязалась вернуть полученные средства, но свои обещания так и не выполнила. Усугубляло ситуацию то, что на протяжении всего периода ожидания семья была вынуждена снимать квартиру, одновременно выплачивая проценты по кредиту, взятому на строительство дома. Фактически тагильчане платили дважды: за аренду чужого жилья и за стройку, которая так и не была завершена.В Ленинском районном суде Нижнего Тагила тщательно изучили все обстоятельства дела и подтвердили факт грубых нарушений со стороны ответчика. Строительная компания не только превысила допустимые сроки возведения дома, но и проигнорировала свои финансовые обязательства, закреплённые в соглашении о расторжении договора. Суд постановил взыскать с ООО «Ви-Строй» всю сумму основного долга — 5,5 миллиона рублей. Кроме того, за срыв сроков с застройщика взыскана неустойка в размере 1,8 миллиона рублей и компенсация морального вреда — 20 тысяч рублей. Также ответчику предстоит выплатить крупный штраф за неудовлетворение законных требований потребителя, который составил 3 миллиона 700 с половиной тысяч рублей. Общая сумма взыскания превысила 11 миллионов рублей.На решение суда, вступившее в законную силу, может быть подана апелляционная жалоба в Свердловский областной суд в течение месяца. Мероприятие для возрастной категории 18+