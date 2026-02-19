У нейрохирургов Екатеринбурга появился уникальный микроскоп

Антон Каптелов © Вечерние ведомости

В распоряжение нейрохирургов Городской клинической больницы №40 Екатеринбурга поступило уникальное оборудование, не имеющее аналогов в России. В медучреждение доставили первый в стране операционный микроскоп «Leica» с функцией дополненной реальности.Новая технология открывает перед хирургами возможности, которые ещё недавно казались фантастикой, — поясняет официальный ресурс областного Минздрава «Здоровье уральцев». Этот высокоточный инструмент подходит для проведения операций любого уровня сложности — от минимальных вмешательств до сложнейших нейрохирургических манипуляций. Главное преимущество микроскопа заключается в его способности визуализировать то, что недоступно невооруженному глазу. Благодаря дополненной реальности хирург может с максимальной четкостью определить границы опухоли, а также увидеть цветное и контрастное изображение патологических сосудов головного мозга.За две недели врачи-нейрохирурги ГКБ №40 успели опробовать продвинутую оптику в деле. С помощью инновационного микроскопа было проведено уже 16 сложных операций, которые помогли жителям Свердловской области справиться с различными заболеваниями.Одной из первых, кто испытал на себе преимущества хирургии с улучшенной визуализацией, стала 58-летняя жительница Екатеринбурга. На протяжении полугода она страдала от мучительных головных болей и полной потери обоняния, вызванных растущим новообразованием в головном мозге. Обследование показало наличие доброкачественной опухоли, что требовало точного оперативного вмешательства. В ходе операции именно «умный» микроскоп помог нейрохирургам чётко увидеть границы опухоли и полностью её удалить. Екатеринбурженка уже пошла на поправку и возвращается к нормальной жизни. Мероприятие для возрастной категории 18+